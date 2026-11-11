Ungewöhnliche Wahl in Peru: Bürgermeister durch Münzwurf bestimmt

Bei der Bürgermeisterwahl im peruanischen Distrikt Conima erhielten zwei Kandidaten exakt die gleiche Anzahl an Stimmen – jeweils 671. Infolgedessen musste eine ungewöhnliche Methode angewandt werden, um den Sieger zu ermitteln.

Am 4. November entschied die zuständige Wahlkommission per Münzwurf, welcher der beiden Kandidaten das Bürgermeisteramt antreten würde. Das Ergebnis fiel zugunsten von Ruben Quispe Capajana aus, der daraufhin zum Bürgermeister des Distrikts ernannt wurde.

Berichten zufolge ist ein solches Vorgehen in der peruanischen Gesetzgebung vorgesehen. Sollten zwei oder mehr Kandidaten bei einer Wahl die gleiche Stimmenzahl erreichen, kann der Sieger durch das Los bestimmt werden.

Auf diese Weise hing das Schicksal der beiden Kandidaten, die um das Bürgermeisteramt in Conima kämpften, von einem einzigen Münzwurf ab.