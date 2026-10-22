Labor für Langlebigkeit in Russland eröffnet

·5·Welt
Labor für Langlebigkeit in Russland eröffnet

An der Skolkovo Management School in Moskau, Russland, wurde ein Labor eröffnet, das untersucht, wie sich eine längere Lebenserwartung auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die staatliche Politik auswirkt. An dem Forum zur Eröffnung nahm auch Wladimir Putins Tochter, Maria Woronzowa, Direktorin des Instituts für medizinische Forschung an der Staatlichen Universität Moskau, teil. Dies berichtete die Zeitung „Wedomosti“.

Woronzowa schlug vor, die Langlebigkeit in zwei Phasen zu unterteilen. Ihrer Meinung nach besteht die erste Phase darin, das natürliche Potenzial des Lebens durch einen gesunden Lebensstil, richtige Ernährung und regelmäßige medizinische Untersuchungen voll auszuschöpfen. Sie schätzte dieses Potenzial auf 85–90 Jahre.

Die zweite Phase hingegen befasst sich mit der Suche nach Möglichkeiten, die natürlichen Grenzen des menschlichen Lebens mithilfe der Wissenschaft zu überschreiten. Woronzowa beschrieb diesen Prozess als „Gott oder die Natur austricksen“. Gleichzeitig betonte sie, dass die wissenschaftlichen Durchbrüche in diesem Bereich derzeit noch begrenzt seien.

Woronzowa vermutet, dass die Angst der Menschheit vor dem Tod in den nächsten 10–20 Jahren das Gesundheitssystem dazu drängen könnte, nach Lösungen für das Alterungsproblem zu suchen. Sie merkte an, dass die Tatsache, dass Altern nicht offiziell als Krankheit anerkannt ist, die Entwicklung und klinische Erprobung von Medikamenten dagegen erschwert.

Das Gebäude des Innovationszentrums Skolkovo und die Aufschrift an seiner Fassade.

Derzeit werden in Russland auch wissenschaftliche Entwicklungen zur Bekämpfung des Alterungsprozesses vorangetrieben. Unter anderem wird an Präparaten gearbeitet, die bestimmte altersbedingte Zellveränderungen beeinflussen sollen. Die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa hatte zuvor erklärt, dass die Produktion von Anti-Aging-Präparaten für den Zeitraum 2028–2030 geplant sei. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bereits ein Mittel zur Stoppung des Alterns entwickelt wurde.

Das neue Labor in „Skolkovo“ wird die Aspekte der Langlebigkeit untersuchen, die mit Medizin, Demografie, Wirtschaft und strategischem Management zusammenhängen. Auf Basis der Forschung sollen Empfehlungen entwickelt werden, um die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern und die Herausforderungen zu bewältigen, die durch die steigende Lebenserwartung entstehen.

Die russische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche Lebenserwartung im Land bis 2030 auf 78 Jahre und bis 2036 auf 81 Jahre zu erhöhen. In den für 2025 veröffentlichten Prognosen des Landes lag dieser Wert bei 73,4 Jahren.

SkolkowoMaria WoronzowaLebenserwartungAnti-AgingRussland
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Wissenschaftler machen wichtige Entdeckung zum LanglebigkeitsgenWissenschaftler machen wichtige Entdeckung zum Langlebigkeitsgen12 Mai 00:31Drei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in StaunenDrei Schwestern mit einem Gesamtalter von 316 Jahren versetzen Wissenschaftler in Staunen25 Juni 13:32In Japan kann man für 23 Dollar pro Stunde eine Großmutter mietenIn Japan kann man für 23 Dollar pro Stunde eine Großmutter mietenHeute 11:30Iranische «Schwarze Witwe» wegen Mordes an 11 Ehemännern angeklagtIranische «Schwarze Witwe» wegen Mordes an 11 Ehemännern angeklagtHeute 11:20Messi wird bei offiziellem Abendessen mit dem spanischen Königspaar erwartetMessi wird bei offiziellem Abendessen mit dem spanischen Königspaar erwartetHeute 11:1617-Jährige verkauft ihren Freund für 14.000 Dollar: Ein schockierender Vorfall17-Jährige verkauft ihren Freund für 14.000 Dollar: Ein schockierender VorfallHeute 11:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
61-jährige Frau bringt das Kind ihrer Tochter zur Welt
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig