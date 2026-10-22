Labor für Langlebigkeit in Russland eröffnet

An der Skolkovo Management School in Moskau, Russland, wurde ein Labor eröffnet, das untersucht, wie sich eine längere Lebenserwartung auf die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die staatliche Politik auswirkt. An dem Forum zur Eröffnung nahm auch Wladimir Putins Tochter, Maria Woronzowa, Direktorin des Instituts für medizinische Forschung an der Staatlichen Universität Moskau, teil. Dies berichtete die Zeitung „Wedomosti“.

Woronzowa schlug vor, die Langlebigkeit in zwei Phasen zu unterteilen. Ihrer Meinung nach besteht die erste Phase darin, das natürliche Potenzial des Lebens durch einen gesunden Lebensstil, richtige Ernährung und regelmäßige medizinische Untersuchungen voll auszuschöpfen. Sie schätzte dieses Potenzial auf 85–90 Jahre.

Die zweite Phase hingegen befasst sich mit der Suche nach Möglichkeiten, die natürlichen Grenzen des menschlichen Lebens mithilfe der Wissenschaft zu überschreiten. Woronzowa beschrieb diesen Prozess als „Gott oder die Natur austricksen“. Gleichzeitig betonte sie, dass die wissenschaftlichen Durchbrüche in diesem Bereich derzeit noch begrenzt seien.

Woronzowa vermutet, dass die Angst der Menschheit vor dem Tod in den nächsten 10–20 Jahren das Gesundheitssystem dazu drängen könnte, nach Lösungen für das Alterungsproblem zu suchen. Sie merkte an, dass die Tatsache, dass Altern nicht offiziell als Krankheit anerkannt ist, die Entwicklung und klinische Erprobung von Medikamenten dagegen erschwert.

Derzeit werden in Russland auch wissenschaftliche Entwicklungen zur Bekämpfung des Alterungsprozesses vorangetrieben. Unter anderem wird an Präparaten gearbeitet, die bestimmte altersbedingte Zellveränderungen beeinflussen sollen. Die stellvertretende russische Ministerpräsidentin Tatjana Golikowa hatte zuvor erklärt, dass die Produktion von Anti-Aging-Präparaten für den Zeitraum 2028–2030 geplant sei. Dies bedeutet jedoch nicht, dass bereits ein Mittel zur Stoppung des Alterns entwickelt wurde.

Das neue Labor in „Skolkovo“ wird die Aspekte der Langlebigkeit untersuchen, die mit Medizin, Demografie, Wirtschaft und strategischem Management zusammenhängen. Auf Basis der Forschung sollen Empfehlungen entwickelt werden, um die Lebensqualität älterer Menschen zu verbessern und die Herausforderungen zu bewältigen, die durch die steigende Lebenserwartung entstehen.

Die russische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die durchschnittliche Lebenserwartung im Land bis 2030 auf 78 Jahre und bis 2036 auf 81 Jahre zu erhöhen. In den für 2025 veröffentlichten Prognosen des Landes lag dieser Wert bei 73,4 Jahren.