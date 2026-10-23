Der chinesische Neurochirurg Ren Xiaoping, bekannt für seine Pläne zur Transplantation menschlicher Köpfe, ist in Moskau aufgetaucht. Er nahm an einer 12-stündigen Rückenmarksoperation am Sklifosovsky-Forschungsinstitut teil. Dies berichtete die „South China Morning Post“.

Laut Angaben des Wissenschaftlers im Magazin „New Scientist“ wurde der durch eine Verletzung durchtrennte Teil des Rückenmarks entfernt und durch ein Nervengewebe ersetzt, das von einem Spender mit festgestelltem Hirntod stammte. Ren Xiaoping bezeichnete diesen Eingriff als die weltweit erste Rückenmarkstransplantation. Russische Behörden bestätigten ebenfalls, dass eine solche Operation in Moskau durchgeführt wurde. Über die langfristigen Ergebnisse liegen jedoch bislang keine detaillierten Informationen vor.

Ren Xiaoping erlangte internationale Bekanntheit, als er in den 2010er Jahren gemeinsam mit dem italienischen Chirurgen Sergio Canavero den Plan zur Transplantation eines menschlichen Kopfes auf einen anderen Körper vorstellte. Es gibt jedoch keine verlässliche Bestätigung dafür, dass eine solche Operation jemals erfolgreich an einem Menschen durchgeführt wurde. Diese Idee stieß in der medizinischen Fachwelt auf ernsthafte ethische und wissenschaftliche Einwände.

Die Tätigkeit des Wissenschaftlers in Moskau fällt in eine Zeit, in der die Forschung zu Langlebigkeit und Verlangsamung des Alterns in Russland intensiviert wurde. Das „Wall Street Journal“ schrieb, dass das staatliche Programm in diesem Bereich mit Wladimir Putinseiner Tochter Maria Woronzowa und dem Leiter des Kurtschatow-Instituts, Michail Kowaltschuk, in Verbindung stehe. Im Rahmen des Programms werden Bereiche wie Gentherapie, die Herstellung von Gewebe mittels Bioprinting und die Züchtung menschlicher Organe in Tieren untersucht.

Laut öffentlichen Haushaltsdaten plant die russische Regierung, für das nationale Projekt „Neue Technologien im Gesundheitswesen“ im Zeitraum 2027–2029 insgesamt 17,954 Milliarden Rubel bereitzustellen. Es ist jedoch nicht korrekt, diese Mittel ausschließlich als Geld für die Lebensverlängerung Putins zu interpretieren: Das Projekt umfasst breitere Forschungen zu medizinischen Technologien und Langlebigkeit.