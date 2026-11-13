Pandemie ließ Teenager unerwartet altern

Die Coronavirus-Pandemie hat nicht nur die psychische Gesundheit der Menschen beeinflusst, sondern könnte bei einigen Personen auch den biologischen Alterungsprozess beschleunigt haben. Eine von deutschen Wissenschaftlern durchgeführte Studie ergab, dass die deutlichsten Veränderungen bei Teenagern beobachtet wurden. Expertenglauben, dass dieser Zustand durch die Einschränkungen während der Pandemie, soziale Isolation und Stress beeinflusst worden sein könnte.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der renommierten Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht. Ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Experten des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München analysierte Daten von insgesamt 1.028 Personen.

Zu den Studienteilnehmern gehörten 359 Kinder, 385 Teenager und 284 Erwachsene. Von jedem wurden vor Beginn der Pandemie sowie im Zeitraum von September 2021 bis Mai 2022 mehrmals Speichelproben entnommen.

Basierend auf den entnommenen Proben untersuchten die Wissenschaftler chemische Marker in der DNA. Diese Marker ermöglichen es, das epigenetische Alter einer Person zu bestimmen und die Geschwindigkeit des biologischen Alterungsprozesses zu bewerten.

Drei der vier während der Studie verwendeten Messmethoden zeigten Anzeichen für einen beschleunigten biologischen Alterungsprozess. Die signifikantesten Veränderungen wurden in der Gruppe der Teenager festgestellt. Insbesondere wurden bei ihnen in drei von vier Methoden Veränderungen im Alterungsprozess beobachtet.

Bei erwachsenen Teilnehmern wurde dieser Zustand durch zwei Messmethoden identifiziert, während bei Kindern nur eine Methode ein solches Ergebnis zeigte.

Die Forscher stellten zudem einen recht starken Zusammenhang zwischen dem persönlichen Stresslevel und der biologischen Alterung bei Teenagern fest. Das bedeutet: Je schwerer sie die Herausforderungen der Pandemie empfanden, desto deutlicher waren die Veränderungen ihrer biologischen Marker.

Faktoren wie die Trennung von geliebten Menschen während des Lockdowns, eingeschränkte soziale Kontakte und der Verlust persönlicher Freiheit spielten dabei eine besondere Rolle.

Darüber hinaus wurden bei Teenagern aus Familien mit relativ niedrigerem sozioökonomischem Status stärkere Veränderungen in Bezug auf die biologische Alterung beobachtet. Dies deutet darauf hin, dass die Auswirkungen der Pandemie möglicherweise nicht alle sozialen Gruppen gleichermaßen getroffen haben.

Gleichzeitig betonen die Autoren der Studie, dass es derzeit nicht möglich ist, definitiv zu bestätigen, dass die Coronavirus-Pandemie zu 100 Prozent die Ursache für die beobachteten Veränderungen war, da es auch andere Faktoren gibt, die die biologische Alterung beeinflussen können.

Zudem gibt es derzeit keine klare Antwort darauf, ob diese während der Pandemie festgestellten Veränderungen über viele Jahre hinweg bestehen bleiben oder in Zukunft zu gesundheitlichen Problemen führen werden.

Experten betonen die Notwendigkeit weiterer Forschung, um dieses Thema tiefergehend zu untersuchen, den Zustand der biologischen Veränderungen in den kommenden Jahren zu überwachen und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu bestimmen.