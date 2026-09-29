Katze hielt vier Einbrecher 45 Minuten lang vom Haus fern

In der Türkei hat eine Katze namens Muchize vier Frauen, die versuchten, in die Wohnung einzudringen, während die Besitzer abwesend waren, erfolgreich abgewehrt.

Es stellte sich heraus, dass die Frauen versuchten, die Tür aufzubrechen und einzudringen. Doch an der Schwelle erwartete sie Muchize. Die Katze griff die Frauen fast 45 Minuten lang an, wehrte sich mit ihren Pfoten und ließ sie nicht in das Haus.

Angesichts des unerwarteten Widerstands gaben die Frauen schließlich ihr Vorhaben auf. Sie konnten keine Gegenstände aus der Wohnung entwenden und verließen den Tatort.

Auf diese Weise ließ die Katze das Haus in Abwesenheit der Besitzer nicht unbewacht und verhinderte so einen Einbruch.