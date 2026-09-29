Katze hielt vier Einbrecher 45 Minuten lang vom Haus fern

·10·Welt
Katze hielt vier Einbrecher 45 Minuten lang vom Haus fern

In der Türkei hat eine Katze namens Muchize vier Frauen, die versuchten, in die Wohnung einzudringen, während die Besitzer abwesend waren, erfolgreich abgewehrt.

Es stellte sich heraus, dass die Frauen versuchten, die Tür aufzubrechen und einzudringen. Doch an der Schwelle erwartete sie Muchize. Die Katze griff die Frauen fast 45 Minuten lang an, wehrte sich mit ihren Pfoten und ließ sie nicht in das Haus.

Angesichts des unerwarteten Widerstands gaben die Frauen schließlich ihr Vorhaben auf. Sie konnten keine Gegenstände aus der Wohnung entwenden und verließen den Tatort.

Auf diese Weise ließ die Katze das Haus in Abwesenheit der Besitzer nicht unbewacht und verhinderte so einen Einbruch.

KatzeTürkeiEinbruchHaustiereMut
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Katze kehrt nach zehn Jahren in Großbritannien nach Hause zurückKatze kehrt nach zehn Jahren in Großbritannien nach Hause zurück17 August 17:37Welches Land ist das Land der Katzenliebhaber? Welches Land steht im Ranking an erster Stelle?Welches Land ist das Land der Katzenliebhaber? Welches Land steht im Ranking an erster Stelle?19 September 21:1560 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden60 Katzen auf verlassenem Boot in den USA gefunden16 August 10:52Millionen für Tierbestattungen in ChinaMillionen für Tierbestattungen in China6 September 11:18Katze, die nicht eine Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin wich, berührt NutzerKatze, die nicht eine Sekunde von der Seite ihrer Besitzerin wich, berührt Nutzer30 Juli 18:18Katzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen ausKatzen und Hunde werden jetzt registriert: Kasachstan stellt digitale Pässe für Katzen aus14 August 11:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
52 Kilogramm Gold für die Braut: Hochzeit wird untersucht
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
4 Tonnen Gold in Karakalpakstan entdeckt: Das Interessanteste ist, dass 80 Prozent der Region noch unerforscht sind
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Hat eine als Haustier gehaltene Riesenschlange ein Kind verschlungen? Berichte aus Vietnam sorgen für Panik
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Erdrotation beschleunigt: Weltweites Zeitsystem könnte sich ändern
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Usbekische Braut in der Türkei mit Gold im Wert von 5 Millionen Lira verschwunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Zwei Wochen altes Eselfohlen verschwindet und wird am nächsten Tag grausam getötet aufgefunden
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Teilnehmer in Japan gewinnt 14.000 $ für 90 Minuten Schlaf
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten
Vater stellt zu Hause Medizin her, um seinen Sohn zu retten