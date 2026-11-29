Ein Café in Istanbul wird im Internet berühmt, weil es Kaffee in „Infusionsbeuteln“ serviert
Ein Café in Istanbul, Türkei, hat in den sozialen Medien großes Interesse geweckt, weil es seinen Kunden Kaffee auf ungewöhnliche Weise serviert. Anstelle von traditionellen Tassen und Gläsern verwendet das Lokal spezielle Beutel, die medizinischen Infusionssystemen ähneln.
Das Personal des Cafés trägt weiße Kittel. Eiskaffee und verschiedene Spezialgetränke werden in transparente, lebensmittelechte Beutel gefüllt und den Kunden gereicht. Auf den Behältern kleben humorvolle Etiketten mit Angaben zu den Inhaltsstoffen. Die Gäste trinken den Kaffee durch einen Schlauch, der mit dem Beutel verbunden ist.
Diese Idee erregte viel Aufmerksamkeit, da das Erscheinungsbild an medizinische Infusionen erinnert. Besucher des Cafés begannen, Fotos und Videos der ungewöhnlichen Präsentation in den sozialen Netzwerken zu teilen.
Infolgedessen verbreiteten sich die Bilder des Cafés schnell, und vor dem Lokal bildeten sich Warteschlangen von Menschen, die diesen besonderen Kaffee probieren wollten.
Nächster Artikel
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…