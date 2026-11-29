Ein Café in Istanbul, Türkei, hat in den sozialen Medien großes Interesse geweckt, weil es seinen Kunden Kaffee auf ungewöhnliche Weise serviert. Anstelle von traditionellen Tassen und Gläsern verwendet das Lokal spezielle Beutel, die medizinischen Infusionssystemen ähneln.

Das Personal des Cafés trägt weiße Kittel. Eiskaffee und verschiedene Spezialgetränke werden in transparente, lebensmittelechte Beutel gefüllt und den Kunden gereicht. Auf den Behältern kleben humorvolle Etiketten mit Angaben zu den Inhaltsstoffen. Die Gäste trinken den Kaffee durch einen Schlauch, der mit dem Beutel verbunden ist.