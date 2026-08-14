Imam rettet in der Türkei Mädchen, das an Süßigkeit erstickt

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Imam rettet in der Türkei Mädchen, das an Süßigkeit erstickt

Ein Mosche imam rettete in Izmir, Türkei, das Leben eines Mädchens, das an einem Sommer-Korankurs teilnahm. Während des Unterrichts blieb plötzlich eine Süßigkeit in ihrem Hals stecken, woraufhin das panische Mädchen auf der Suche nach Hilfe umherlief.

Als der Mosche imam Muhammed Acar die Situation bemerkte, eilte er sofort zu Hilfe und führte das Heimlich-Manöver durch. Dadurch wurde die Atemwege des Mädchens freigelegt und ihr Leben gerettet.

Nach dem Vorfall wurde mitgeteilt, dass es dem Mädchen gut gehe. Der Vorfall zeigte erneut, wie wichtig schnelles und richtiges Handeln in Notfällen ist.

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Charos
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