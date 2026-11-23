Berichte über die Sichtung eines Raubtiers, bei dem es sich vermutlich um einen Löwen handelt, haben in der türkischen Metropole Istanbul für Unruhe unter der lokalen Bevölkerung gesorgt. Der Vorfall wurde im Stadtteil Sariyer, im Viertel Uskumruköy, gemeldet.

Nachdem Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet wurden, wurde ein Sondereinsatz zur Suche und Identifizierung des Tieres eingeleitet. Gendarmerieeinheiten konnten den Standort des Tieres mithilfe von Wärmebildtechnologie lokalisieren.

Nach dem Vorfall wurden die Sicherheitsvorkehrungen in der Region verstärkt. Derzeit versuchen Experten der türkischen Generaldirektion für Naturschutz und Nationalparks gemeinsam mit Tierärzten, das Raubtier sicher einzufangen.

Der lokalen Bevölkerung wurde geraten, besonders vorsichtig zu sein, sich dem Tier nicht zu nähern und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen.

Bisher liegen keine detaillierten Informationen darüber vor, woher das Tier stammt, wem es gehört und ob es sich tatsächlich um einen Löwen handelt.