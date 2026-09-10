Freundin des tot in seiner Wohnung aufgefundenen Schauspielers ändert ihre Aussage

Der bekannte türkische Schauspieler Serhat Kılıç wurde am 5. September tot in seiner Wohnung im Istanbuler Stadtteil Kağıthane aufgefunden. Seine Lebensgefährtin von 8 Jahren, Özlem Esmergul, machte gegenüber Polizei und Staatsanwaltschaft widersprüchliche Angaben zum Drogen- und Alkoholkonsum des Schauspielers. Dies berichteten die Demirören Nachrichtenagentur und Habertürk.

Es wird darauf hingewiesen, dass Esmergul in ihrer ersten Aussage gegenüber der Polizei behauptete, Serhat Kılıç sei nicht drogen- oder alkoholabhängig gewesen. In ihrer Aussage bei der Staatsanwaltschaft gab sie jedoch an, dass der Schauspieler Drogen und Alkohol konsumiert habe.

„Ich weiß, seit ich ihn kenne, dass er Drogen und Alkohol konsumiert hat. Soweit ich weiß, hat er in den letzten sechs Monaten auch Kokain genommen. Er hatte keine Feinde“, sagte Esmergul.

Esmergul erklärte, sie kenne Kılıç seit acht Jahren. Das letzte Mal habe sie zwei Tage vor dem Vorfall, am 3. September, telefonisch mit dem Schauspieler gesprochen. Während des Gesprächs erwähnte Kılıç, dass sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert habe, weshalb er nicht zum Set gehen könne und aus der Serie gestrichen worden sei.

Der Schauspieler gab zudem an, dass er aufgrund seiner Gesundheit Streit mit Esmergul und einigen Kollegen am Set gehabt habe. Danach habe er nicht mehr auf Anrufe reagiert. Esmergul sagte, sie habe zunächst keinen ernsthaften Verdacht geschöpft, da sie wusste, dass Kılıç manchmal 5-6 Tage lang nicht mit Menschen sprach, auf die er verärgert war.

Laut Esmergul beschloss sie am 5. September, den Schauspieler zu besuchen. Als sie die Wohnung mit einem Ersatzschlüssel betrat, sah sie zerbrochene Tellerreste auf dem Boden. Im Inneren des Hauses war es sehr kalt und die Klimaanlage lief.

Als sie Kılıç berührte, bemerkte sie, dass sein Körper bereits starr war. In der Erkenntnis, dass er verstorben war, verständigte sie die Polizei. Strafverfolgungsbehörden und medizinisches Personal trafen am Tatort ein und bestätigten den Tod des Schauspielers.

Esmergul erwähnte auch, dass Kılıç kürzlich in einem privaten Krankenhaus in Istanbul wegen eines Bandscheibenvorfalls behandelt wurde. Ihr zufolge konnte der Schauspieler aufgrund dieses Gesundheitsproblems nicht zum Set gehen und trug eine Halskrause.

Das Protokoll der Tatortbesichtigung im Rahmen der Ermittlungen wurde ebenfalls veröffentlicht. Darin wird vermerkt, dass der Komplex, in dem Kılıç lebte, über Sicherheitsleute und Überwachungskameras verfügte und der Zugang zum Gebäude kontrolliert wurde.

Zudem wurden an der Stahltür der Wohnung keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens festgestellt. Im Flur und im Eingangsbereich des Wohnzimmers wurden Tellerreste gleicher Farbe und gleichen Musters gefunden.

Am Tatort wurden auch verdächtige Substanzen sichergestellt. In einer Metallbox im Wohnzimmer wurden eine grüne pflanzliche Substanz, bei der es sich vermutlich um Drogen handelt, sowie Papier zum Drehen von Zigaretten gefunden.

Darüber hinaus wurde eine grüne pflanzliche Substanz in einer Tüte mit schwarzem Verschluss in einem Stoffkoffer vor einem Bücherregal entdeckt. Im Koffer befanden sich zudem drei Banknoten zu je 200 Türkischen Lira, die zu Röhrchen gerollt waren, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise zum Drogenkonsum verwendet wurden.

Die Ermittlungen zum Tod von Serhat Kılıç dauern an. Ein endgültiges Ergebnis zur genauen Todesursache des Schauspielers wurde bisher nicht bekannt gegeben.