Die Lage in Bezug auf das Dengue-Fieber in Bangladesch bleibt kritisch. Seit Anfang 2026 sind im Land 502 Menschen an den Folgen dieser Krankheit gestorben. Die Zahl der infizierten Patienten, die in Krankenhäuser eingeliefert wurden, hat 164.107 erreicht.

Nach Angaben der Generaldirektion für Gesundheitsdienste des Landes wurden in den letzten 24 Stunden bis zum 16. November weitere 1.598 Patienten ins Krankenhaus eingeliefert und drei Menschen sind verstorben. Bisher wurden 157.988 Patienten geheilt und aus dem Krankenhaus entlassen. Derzeit befinden sich noch 5.617 Personen in medizinischer Behandlung.

Laut Daten der Weltgesundheitsorganisation ist die Zahl der Krankheitsfälle in Bangladesch seit Juli sprunghaft angestiegen. In der 44. Kalenderwoche des Novembers wurden 12.981 Verdachtsfälle registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Experten weisen darauf hin, dass die Dengue-Saison in diesem Jahr länger als üblich andauern könnte. Anhaltende Regenfälle und die Zunahme von stehenden Gewässern schaffen ideale Bedingungen für die Vermehrung der Aedes-Mücken, die die Krankheit übertragen. Zudem erschwert die Tatsache, dass sich die Infektion nicht nur in Großstädten, sondern auch in ländlichen Gebieten ausbreitet, die Situation.