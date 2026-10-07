Mehr als 170 Millionen Kinder weltweit leiden an Fettleibigkeit

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Mehr als 170 Millionen Kinder weltweit leiden an Fettleibigkeit

Die Weltgesundheitsorganisation hat bekannt gegeben, dass Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen weltweit immer häufiger auftritt. Im Jahr 2024 wurde bei mehr als 170 Millionen Kindern im Alter von 5 bis 19 Jahren Adipositas diagnostiziert.

Daten zufolge ist diese Zahl seit 1990 um fast das Vierfache gestiegen. Etwa 70 Millionen der Betroffenen sind Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren.

Die WHO hat erstmals spezifische Leitlinien zur Behandlung von Fettleibigkeit bei Kindern entwickelt. Die Organisation empfiehlt, das Problem durch mehr körperliche Aktivität, verbesserte Ernährungsgewohnheiten und Verhaltensänderungen anzugehen.

Gleichzeitig rät die WHO davon ab, bei Kindern unter 9 Jahren spezielle Medikamente, chirurgische Eingriffe oder Geräte zur Gewichtsreduktion einzusetzen.

Die Organisation betont, dass es nicht ausreicht, das Problem nur aus medizinischer Sicht zu betrachten. Es sei ebenso wichtig, den Zugang zu gesunder Ernährung und körperlicher Betätigung für Kinder zu verbessern.

Zuvor hatte die World Obesity Federation prognostiziert, dass bis zum Jahr 2040 weltweit mehr als 500 Millionen Kinder von Übergewicht betroffen sein könnten. Davon könnten 227 Millionen Kinder mit Adipositas-bedingten Problemen kämpfen.

WeltgesundheitsorganisationAdipositasWorld Obesity FederationKindergesundheitÜbergewicht
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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