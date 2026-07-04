WHO erklärt das Ende der Hantavirus-Epidemie auf dem Schiff „Hondius"

Die Hantavirus-Epidemie, die auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius" ausbrach, ist beendet. Dies wurde von der Weltgesundheitsorganisation gemeldet. Die letzte Person, die Kontakt zu einem Infizierten hatte, wurde aus der Quarantäne entlassen, ihre Tests ergaben ein negatives Ergebnis. Seit dem 25. Mai wurden keine neuen Patienten registriert.

Der Krankheitsherd wurde im Frühjahr 2026 während einer Reise über den Atlantischen Ozean entdeckt. Insgesamt wurden 13 bestätigte und wahrscheinliche Fälle unter den Passagieren und Besatzungsmitgliedern des Schiffes registriert. Drei Patienten verstarben.

Untersuchungen zeigten, dass die Krankheit durch das Andes-Virus verursacht wurde. Dies ist eine der selteneren Hantavirus-Arten, die hauptsächlich in bestimmten Regionen Südamerikas verbreitet ist. Im Gegensatz zu anderen Hantaviren kann das Andes-Virus bei langem und nahem Kontakt auch von Mensch zu Mensch übertragen werden.

Hantaviren werden meistens von Nagetieren übertragen. Ein Mensch kann sich infizieren, wenn er Staub einatmet, der Viruspartikel enthält. Die Symptome beginnen mit Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Übelkeit und Schwäche. In schweren Fällen kann die Lunge geschädigt werden und die Atmung stark erschwert sein.

Zur Kontrolle der Epidemie wurden in verschiedenen Ländern Passagiere und deren Kontaktpersonen überwacht. Nach Ablauf der Quarantänezeiten und da keine neuen Fälle registriert wurden, erklärte die WHO die Epidemie für beendet.