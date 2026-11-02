US- und Israel-Flaggen in Frankreich zertrampelt und verbrannt (Video)

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US- und Israel-Flaggen in Frankreich zertrampelt und verbrannt (Video)

Am 31. Oktober 2026 ereignete sich in der französischen Stadt Lyon ein Vorfall, der für großes Aufsehen sorgte. Während massiver Proteste von Schülern und Studenten zertrampelte eine Gruppe von Demonstranten die Flaggen der USA und Israels und verbrannte sie anschließend.

In den sozialen Medien verbreitete Videoaufnahmen zeigen maskierte Jugendliche, die auf das Glasdach der Straßenbahnhaltestelle „Jean-Macé“ in Lyon kletterten, die Symbole beider Staaten mit Füßen traten und sie dann in Brand setzten. Die tausendköpfige Menge, die sich um die Haltestelle versammelt hatte, begrüßte diese Aktionen mit Jubel und skandierte scharfe Parolen gegen Israel.

Von Bildungsproblemen zu Massenunruhen: Was ist der wahre Grund für die Proteste?

Dieser politisch motivierte Auftritt in Lyon ist in Wirklichkeit die Fortsetzung einer sozialen Krise, die bereits seit einigen Wochen andauert:

  • Forderungen in Schulen (Ende September): Die Protestbewegungen wurden ursprünglich von Schülern der Lycées und Schulen initiiert. Sie protestierten gegen die unzureichende Finanzierung der Bildungseinrichtungen, den akuten Lehrermangel sowie die überfüllten Klassenräume.

  • Zusammenschluss sozialer und politischer Kräfte: Später weiteten sich die Proteste aufgrund von Inflation und drastisch steigenden Lebenshaltungskosten auf nationaler Ebene aus. Gewerkschaften, Studenten, verschiedene politische Parteien und Migranten schlossen sich der Bewegung an. Auch der Vorfall mit der Flaggenverbrennung in Lyon ereignete sich während eines großen Marsches, der von Gewerkschaften organisiert wurde.

  • Über 320.000 Demonstranten: Nach offiziellen Angaben des französischen Innenministeriums gingen an jenem Wochenende landesweit mehr als 320.000 Menschen auf die Straße. In mehreren Großstädten eskalierten die Aktionen zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und zu Unruhen.

Dieser Vorfall zeigt, dass die internen sozioökonomischen Proteste in Frankreich zunehmend einen scharfen geopolitischen und ideologischen Charakter annehmen.

LyonFrankreichDemonstrationenSoziale KriseGeopolitik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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