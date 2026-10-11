Tod einer Laborantin in Russland: WHO findet keine Beweise für Ausbruch gefährlicher Krankheiten

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Tod einer Laborantin in Russland: WHO findet keine Beweise für Ausbruch gefährlicher Krankheiten

Nach dem Tod einer Mitarbeiterin eines Anti-Pest-Forschungszentrums in der russischen Region Irkutsk an einer Lungenentzündung kamen Sorgen auf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte jedoch mit, dass keine Beweise für einen anhaltenden Ausbruch einer mit dem Vorfall zusammenhängenden Krankheit gefunden wurden. Dies berichtete Reuters.

Berichten zufolge verstarb die 28-jährige Laborantin Darya Shipilova am 2. Oktober aus unbekannten Gründen an einer Lungenentzündung. Daraufhin stellten die russischen Behörden fast 200 Personen, die mit ihr in Kontakt standen, unter Quarantäne.

Die WHO gab bekannt, dass die Proben der Verstorbenen sowie der Kontaktpersonen bei den untersuchten gefährlichen Krankheitserregern negative Ergebnisse lieferten. Zudem wurden bei den Kontaktpersonen keine Krankheitssymptome oder weitere schwere Lungenentzündungsfälle im Zusammenhang mit diesem Vorfall festgestellt.

Die Organisation betonte, dass die größte Unsicherheit darin bestehe, dass für die Todesursache der Frau keine eindeutige Diagnose gestellt wurde. Russische Behörden erklärten hingegen, dass die Frau die notwendigen Impfungen erhalten habe und in ihrem Körper keine Mikroorganismen gefunden wurden, die mit ihrer Tätigkeit im Labor in Verbindung stehen.

Am 8. Oktober gab Russland bekannt, dass die medizinischen Untersuchungen der Kontaktpersonen abgeschlossen seien. Bisher stellt die WHO fest, dass es keine Beweise für einen Ausbruch der Pest in Russland gibt.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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