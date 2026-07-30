Chinas faszinierende Methode: Was ist das „eiserne Ohr“ und wie wirkt es?

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Chinas faszinierende Methode: Was ist das „eiserne Ohr“ und wie wirkt es?

In China gilt eine ungewöhnliche Methode namens „eisernes Ohr“ als eine der interessantesten Praktiken der traditionellen Medizin. Diese Methode basiert auf alten Akupressurprinzipien, bei denen spezielle Metallringe verwendet werden, um biologisch aktive Punkte am Ohr gleichzeitig zu stimulieren.

Der Traditionellen Chinesischen Medizin zufolge enthält das Ohr zahlreiche Reflexpunkte, die mit verschiedenen Organen und Systemen des menschlichen Körpers verbunden sind. Daher wird betont, dass Druck auf diese Punkte helfen kann, den Energiefluss im Körper auszugleichen, die Muskeln zu entspannen, die Durchblutung zu verbessern sowie Stress und Müdigkeit zu reduzieren.

Obwohl einige Menschen berichten, sich nach der Behandlung leichter zu fühlen und eine Verringerung der Spannung in Nacken- und Schultermuskulatur zu spüren, haben wissenschaftliche Studien die Wirksamkeit dieser Methode nicht vollständig bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weist darauf hin, dass in bestimmten Fällen Forschungen zu Akupunktur und Akupressur durchgeführt wurden, es jedoch an ausreichenden und zuverlässigen klinischen Belegen bezüglich der „eisernes Ohr“-Methode mangelt.

Dennoch bleibt das „eiserne Ohr“ eine ungewöhnliche Behandlung, die heute noch in China anzutreffen ist und das Interesse vieler Touristen und Liebhaber der traditionellen Medizin weckt.

ChinaWeltgesundheitsorganisation
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Charos
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