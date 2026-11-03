Das Komitee für Nationale Sicherheit (KNB) der Republik Kasachstan hat einen schwerwiegenden Plan zur gewaltsamen Machtübernahme im Westen des Landes vereitelt. Dies berichtete die Publikation Tengrinews unter Berufung auf eine offizielle Erklärung des Komitees.

Wie bekannt wurde, wurden infolge operativer Suchmaßnahmen in der Stadt Atyrau Kasachstans 10 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, die gewaltsame Änderung der bestehenden verfassungsmäßigen Ordnung sowie den Umsturz der Regierung vorbereitet zu haben. 10 Personen festgenommen.

Details zur Spezialoperation und sichergestellte Beweismittel

Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsdienstes und Spezialeinheiten führten umfassende Durchsuchungen an den Wohnorten der Verdächtigen durch:

Operative Festnahmen: Während der Spezialoperation wurden alle Gruppenmitglieder bei überraschenden Razzien neutralisiert und festgenommen;

Schusswaffen und Drogen: Bei der Durchsuchung wurden bei den Festgenommenen sowie in ihren Verstecken verschiedene Arten von Schusswaffen und Betäubungsmittel gefunden und als Beweismittel beschlagnahmt;

Extremistische Literatur: Darüber hinaus wurden bei den Verdächtigen religiöse Literatur und Materialien sichergestellt, die zu Propagandazwecken verwendet wurden.

Plan zur gewaltsamen Machtänderung

Berichten zufolge hatte die Gruppe einen konkreten Aktionsplan erstellt, der darauf abzielte, interne Instabilität im Land zu schüren und Regierungsbehörden zu besetzen:

Bedrohung der verfassungsmäßigen Ordnung: Die Ermittlungsbehörden prüfen derzeit die Pläne der Festgenommenen, gesellschaftliche Konflikte zu provozieren und die politische Ordnung durch Gewaltanwendung zu stören;

Strafverfahren eingeleitet: Derzeit wurde ein Strafverfahren gemäß den einschlägigen Artikeln eingeleitet, und die Ermittlungen zur Identifizierung weiterer möglicher Verbindungen der Gruppe sowie ihrer Finanzierungsquellen dauern an.

Dank der rechtzeitigen und entschlossenen Maßnahmen des KNB konnte eine ernsthafte Sicherheitsbedrohung in der Region abgewendet werden, und die Lage steht vollständig unter der Kontrolle der Strafverfolgungsbehörden.