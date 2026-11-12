Ernste Befragung nach dem Streit: Wie endet der Vorfall mit UFC-Stars?

Da sich der Vorfall an einem öffentlichen Ort ereignete und alle Details von Überwachungskameras aufgezeichnet wurden, mussten die Strafverfolgungsbehörden eingreifen. Laut Ariel Helwani werden derzeit Aussagen der Beteiligten aufgenommen.

In Abu Dhabi, VAE, kam es zu einem unerwarteten und heftigen Konflikt unter Beteiligung von Stars der Mixed Martial Arts (MMA). Wie der bekannte Sportjournalist Ariel Helwani berichtet, wurden der UFC-Champion Merab Dvalishvili und der berühmte Kämpfer Usman Nurmagomedov sowie alle Beteiligten des Streits zwischen ihren Teams derzeit auf die Polizeiwache gebracht.

Lesen Sie auch · 12 November Handgemenge in Abu Dhabi: Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov geraten aneinander (Video)

«Nach den neuesten Informationen, die mich erreicht haben, befinden sich alle Beteiligten des Streits, einschließlich Merab und seines Freundes, auf der Polizeiwache, um auszusagen. Soweit ich weiß, möchte Merab keine Anzeige erstatten. Da der Vorfall jedoch an einem öffentlichen Ort stattfand und auf Kamera festgehalten wurde, wurden alle zur Polizeiwache gebracht.», merkte der Journalist an.

Parameter des Konflikts und des Ermittlungsverfahrens Wichtige Details und Informationen Ort des Geschehens Abu Dhabi (VAE) Beteiligte Parteien Die Teams von Merab Dvalishvili und Usman Nurmagomedov Polizeiliche Maßnahmen Alle Beteiligten wurden zur Polizeiwache gebracht und werden befragt Position des Geschädigten Merab Dvalishvili beabsichtigt nicht, eine Strafanzeige zu erstatten Informationsquelle Der bekannte Sportjournalist Ariel Helvani

Sind zukünftige UFC-Verträge in Gefahr?

Dieser Vorfall hat nicht nur rechtliche Konsequenzen, sondern sorgt auch in der Sportwelt für großes Aufsehen. Experten sind der Meinung, dass solche Unruhen den Ruf der Kämpfer und ihre Beziehungen zur Promotion beeinträchtigen könnten.

«Die Hauptfrage, die mich beschäftigt, ist: Wird die UFC nach diesem Vorfall einen Vertrag mit Usman unterzeichnen? Es ist interessant zu beobachten, wie sich diese Situation auflösen wird.», fügte Helwani hinzu.

Bisher gibt es keine endgültige Entscheidung oder offizielle Stellungnahme der Polizei. Die Entwicklung der Situation bleibt im Fokus von Fans und Sportexperten.

Was glauben Sie, wie stark wirken sich solche Konflikte außerhalb der Sportarenen und Zusammenstöße zwischen Teams auf den Ruf der Kämpfer und ihre Zukunft in der Liga aus? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!