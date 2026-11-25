Indische Ärzte haben einen schweren angeborenen Wirbelsäulendefekt bei einem ungeborenen Baby operativ im Mutterleib korrigiert. Der sechsstündige komplexe Eingriff gilt als bedeutender Fortschritt in der pränatalen Chirurgie.

Die Operation wurde am 12. November 2026 am All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in Neu-Delhi bei einem Fötus in der 25. Schwangerschaftswoche durchgeführt. Laut Krankenhausangaben ist dies der erste Eingriff dieser Art in Indien, bei dem ein solcher Wirbelsäulendefekt mittels offener Chirurgie korrigiert wurde.

An der komplexen Operation waren über 30 Spezialisten beteiligt, darunter Chirurgen, Anästhesisten, Geburtshelfer, Neonatologen und Pflegekräfte. Das medizinische Team hatte sich über fünf Wochen lang auf den Eingriff vorbereitet.

Welcher Defekt wurde beim Fötus diagnostiziert?

Untersuchungen ergaben, dass das Baby an einer schweren Form der angeborenen Fehlbildung namens Spina bifida litt – einer Myelomeningozele.

Spina bifida entsteht in den frühen Stadien der Schwangerschaft, wenn sich die Strukturen, die Wirbelsäule und Rückenmark bilden, nicht vollständig schließen. Bei einer Myelomeningozele treten Rückenmarksgewebe und die umgebenden Häute durch eine offene Stelle in der Wirbelsäule nach außen.

Dieser Zustand kann zu Schäden am Nervengewebe führen. Infolgedessen kann es nach der Geburt zu Schwäche oder Lähmungen in den Beinen sowie zu Problemen bei der Kontrolle von Blase und Darm kommen. In einigen Fällen kann sich auch eine Ansammlung von Flüssigkeit im Gehirn, ein Hydrozephalus, entwickeln.

Wie wurde die Operation durchgeführt?

Vor der Operation wurden bildgebende Untersuchungen durchgeführt, um den Bereich des Wirbelsäulendefekts präzise zu lokalisieren. Anschließend wurde jeder Schritt des chirurgischen Eingriffs sorgfältig geplant.

Während der Operation wurden die Bauchwand und die Gebärmutter der Mutter vorsichtig geöffnet, um Zugang zum betroffenen Bereich am Rücken des Fötus zu erhalten. Wichtig ist, dass das Baby nicht vollständig aus der Gebärmutter entfernt wurde – es wurde operiert, während es im Mutterleib verblieb.

Die Chirurgen nutzten ein Mikroskop, um das freiliegende Nervengewebe zu schützen. Zudem wurde der Wirbelsäulendefekt mit entsprechenden Gewebeschichten verschlossen. Während des gesamten Prozesses wurde eine Ultraschalluntersuchung zur Überwachung des Fötus eingesetzt.

Diese sechsstündige Operation zeigt, dass die Möglichkeiten der Fötalchirurgie in Indien stetig wachsen.