Mann in Singapur greift Senior an, der seiner Tochter über den Kopf streichelte

Gegen einen 40-jährigen Mann in Singapur wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem er einen 73-Jährigen angegriffen und zu Boden gestoßen hatte, der seiner Tochter über den Kopf gestreichelt hatte.

Der Vorfall ereignete sich im Gastronomiebereich eines Einkaufszentrums. Auf Überwachungsaufnahmen ist zu sehen, wie der ältere Mann an dem Mädchen vorbeigeht und ihm über den Kopf streichelt. Daraufhin hält die Mutter des Mädchens ihn auf. Anschließend gerät der Vater des Mädchens mit dem älteren Mann in Streit, packt ihn am Arm und stößt ihn zu Boden.

Lokalen Quellen zufolge handelt es sich bei dem Opfer um den Mann Yeo Song Hun, der seit fast 40 Jahren ein Café in dem Einkaufszentrum betreibt. Er sagte, er habe dem Mädchen aus Zuneigung über den Kopf gestreichelt, weil er es süß fand. Der Vater des Mädchens deutete die Geste jedoch anders.

Nach dem Vorfall suchte der ältere Mann wegen starker Schmerzen im unteren Rücken einen Arzt auf. Seine Familie teilte mit, dass Yeo bereits unter Verletzungen am Bein und Oberschenkel gelitten habe.

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen den Vorfall. Der Mann, der den Senior angegriffen hat, wurde identifiziert. Über sein weiteres Schicksal wird nach Abschluss der Ermittlungen entschieden.