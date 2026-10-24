In China wurde eine 2,2 Meter hohe Riesenreissorte gezüchtet

·8·Welt
In China wurde eine 2,2 Meter hohe Riesenreissorte gezüchtet

Auf Versuchsfeldern in der chinesischen Provinz Hunan wurde eine Ernte eingefahren, die in der Landwirtschaft für echtes Aufsehen sorgt. Die von lokalen Züchtern und Wissenschaftlern entwickelte neue Hybrid-Reissorte erreichte in dieser Herbstsaison eine Halmhöhe von sage und schreibe bis zu 2,2 Metern. Dieser Wert ist nicht nur doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Reissorten, sondern überragt auch die Körpergröße eines durchschnittlichen Menschen deutlich.

Riesenreis“: Ein Wunder der Wissenschaft und Züchtung

Dieses außergewöhnliche Ergebnis ist das Resultat langjähriger wissenschaftlicher Forschung und komplexer Kreuzungsexperimente:

Rekordverdächtige Höhe:

  • Während normale Reisstängel zwischen 80 und 120 Zentimeter groß sind, wuchs die neu gezüchtete Sorte auf den Feldern von Hunan zu einer baumartigen Höhe von 2,2 Metern heran. Robuster Halm und hohe Erträge:

  • Die enorme Höhe des Halms führt nicht dazu, dass er durch Wind oder Gewicht umknickt – die Züchter haben das Wurzel- und Stängelsystem speziell auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Höhere Kornkapazität:

  • Die Größe des Halms ermöglicht es, dass an jeder Ähre deutlich mehr Reiskörner reifen, was den Gesamtertrag pro Fläche vervielfacht. Ernährungssicherheit und die Bedeutung der chinesischen Erfahrung

China gilt weltweit als eines der führenden Zentren für Agrartechnologie, Züchtung und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit:

Investitionen in die Wissenschaft:

  • Das Land investiert auf staatlicher Ebene enorme Mittel und wissenschaftliche Ressourcen in die Agrargenetik, Kreuzung und die Entwicklung neuer, ertragreicher Sorten. Antwort auf den globalen Hunger:

  • In einer Zeit begrenzter Landflächen und wachsender Bevölkerungszahlen ermöglichen solche Entdeckungen, auf weniger Fläche ein Vielfaches an Ertrag zu erzielen. Erfahrungen, die es zu nutzen gilt:

  • Angesichts zunehmender Wasserknappheit und klimatischer Veränderungen ist es von großer Bedeutung, die innovativen Entwicklungen der chinesischen Wissenschaftler in der Agrarindustrie zu studieren und an lokale Bedingungen anzupassen. Bugungi kunda suv taqchilligi va iqlim o‘zgarishi xavfi ortib borayotgan sharoitda, Xitoy olimlarining agrosanoatdagi bunday innovatsion ishlanmalarini o‘rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

HunanRiesenreisAgrarwissenschaftAgrartechnologieInnovation
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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