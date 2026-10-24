Auf Versuchsfeldern in der chinesischen Provinz Hunan wurde eine Ernte eingefahren, die in der Landwirtschaft für echtes Aufsehen sorgt. Die von lokalen Züchtern und Wissenschaftlern entwickelte neue Hybrid-Reissorte erreichte in dieser Herbstsaison eine Halmhöhe von sage und schreibe bis zu 2,2 Metern. Dieser Wert ist nicht nur doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Reissorten, sondern überragt auch die Körpergröße eines durchschnittlichen Menschen deutlich.

„Riesenreis“: Ein Wunder der Wissenschaft und Züchtung

Dieses außergewöhnliche Ergebnis ist das Resultat langjähriger wissenschaftlicher Forschung und komplexer Kreuzungsexperimente:

Rekordverdächtige Höhe:

Während normale Reisstängel zwischen 80 und 120 Zentimeter groß sind, wuchs die neu gezüchtete Sorte auf den Feldern von Hunan zu einer baumartigen Höhe von 2,2 Metern heran. Robuster Halm und hohe Erträge:

Die enorme Höhe des Halms führt nicht dazu, dass er durch Wind oder Gewicht umknickt – die Züchter haben das Wurzel- und Stängelsystem speziell auf Widerstandsfähigkeit ausgelegt. Höhere Kornkapazität:

Die Größe des Halms ermöglicht es, dass an jeder Ähre deutlich mehr Reiskörner reifen, was den Gesamtertrag pro Fläche vervielfacht. Ernährungssicherheit und die Bedeutung der chinesischen Erfahrung

China gilt weltweit als eines der führenden Zentren für Agrartechnologie, Züchtung und die Gewährleistung der Ernährungssicherheit:

Investitionen in die Wissenschaft: