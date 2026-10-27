Chinesischer Unternehmer stellt Weltrekord auf: 40,74 Kilometer mit dem Motorrad auf dem Wasser

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Chinesischer Unternehmer stellt Weltrekord auf: 40,74 Kilometer mit dem Motorrad auf dem Wasser

Der chinesische Unternehmer und Gründer der Motorradfirma ZXMOTO, Zhang Xue, hat einen Guinness-Weltrekord aufgestellt, indem er mit einem speziell modifizierten Motorrad 40,74 Kilometer auf einem Fluss zurücklegte. Dies berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Der Versuch fand am 25. Oktober auf dem Fluss Jinjiang im autonomen Kreis Mayang-Miao der Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan statt. Zhang Xue fuhr mit einem Motorrad des Typs MX450 ohne Unterbrechung über das offene Gewässer und übertraf damit den bisherigen Rekord von 31,8 Kilometern.

Für die Fahrt auf dem Wasser wurde das Motorrad umfassend umgebaut. Es wurde mit amphibischen Vorrichtungen ausgestattet, die ein Gleiten auf der Wasseroberfläche ermöglichen, der Kraftstofftank wurde vergrößert und ein wasserdichtes Schutzsystem wurde optimiert. Spezielle Profile am Hinterrad des Motorrads halfen dabei, das Wasser nach hinten zu verdrängen und den Vortrieb zu erzeugen.

Vertreter von Guinness World Records waren bei der Aufstellung des Rekords anwesend. Die Distanz wurde durch GPS-Daten, Zeitmessungen und Videoaufzeichnungen verifiziert.

Zhang Xues Versuche, mit einem Motorrad über Wasser zu fahren, begannen im Jahr 2009. Damals unternahm er mehrere Anläufe, schaffte jedoch maximal 20 Meter. 17 Jahre später hat er sein Ziel erreicht.

Laut Zhang Xue bestand das Hauptziel dieses Mal nicht darin, die Geschwindigkeit zu maximieren, sondern die gesamte Strecke stabil und sicher zu bewältigen. Sein Team arbeitete mehrere Monate lang an der Vorbereitung und Erprobung des Motorrads.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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