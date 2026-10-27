Naturkatastrophe in Antalya: 40-Meter-Kran und Container stürzen ein, 4 Arbeiter sterben

·116·Welt
Naturkatastrophe in Antalya: 40-Meter-Kran und Container stürzen ein, 4 Arbeiter sterben

Ein heftiger und verheerender Tornado, der sich abends in der berühmten türkischen Urlaubsstadt Antalya ereignete, führte zu einer schweren Tragödie mit Todesopfern. Die Naturkatastrophe auf einer Baustelle im Stadtteil Kepez verursachte enorme Zerstörungen, forderte vier Menschenleben und verletzte eine weitere Person.

Die Strafverfolgungsbehörden haben ein Strafverfahren eingeleitet, und die für die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlichen Personen wurden umgehend festgenommen.

Wie es zur Tragödie kam: 40-Meter-Kran und zerstörte Container

Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober 2026 gegen 23:00 Uhr nachts:

  • Plötzlicher Tornado: Der Wirbelsturm, der während starker und anhaltender Regenfälle in der Region entstand, traf direkt auf die Baustelle;

  • Zerstörerische Kraft: Unter dem Druck des heftigen Windes wurden zwei Container, in denen die Bauarbeiter vorübergehend untergebracht waren, vollständig zerstört;

  • Einsturz eines 40-Meter-Krans: Der Tornado ließ zudem einen riesigen, 40 Meter hohen Turmkran auf dem Gelände einstürzen, was die Lage weiter verschlimmerte.

Opfer und Verletzte: Fußballspiel endet in einer Tragödie

Zum Zeitpunkt der Naturkatastrophe befanden sich die Arbeiter in ihren Unterkünften:

  • Todesopfer: Vier Arbeiter, die sich im Container befanden, erlagen ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Es wurde festgestellt, dass drei der Opfer syrische und einer ein türkischer Staatsbürger waren;

  • Tod in einem sorglosen Moment: Wie bekannt wurde, schauten die Arbeiter zum Zeitpunkt der Tragödie im Container das Istanbuler Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe;

  • Verletzte Person: Ein weiterer Arbeiter erlitt leichte Verletzungen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und erhält dort die notwendige medizinische Versorgung.

Staatsanwaltschaftliche Untersuchung: 4 Verantwortliche festgenommen

Nach dem schrecklichen Vorfall begannen die Aufsichtsbehörden mit drastischen Maßnahmen:

  • Strafverfahren und Ermittlungen: Die Generalstaatsanwaltschaft von Antalya hat umfassende Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Bausicherheit und Arbeitsschutzbestimmungen eingeleitet;

  • Festnahmen: Im Rahmen der Ermittlungen wurden insgesamt vier Personen festgenommen, darunter der Leiter der Baufirma und die für das Gelände verantwortlichen Personen;

  • Frage der Verantwortung: Experten prüfen derzeit, inwieweit die Baustrukturen und provisorischen Gebäude den Sicherheitsanforderungen bei extremen Wetterbedingungen entsprachen.

Details zum Tornado und zur Tragödie in Antalya

Indikator

Status und Details

Ort des Geschehens

Türkei, Stadt Antalya, Baustelle im Stadtteil Kepez

Zeitpunkt

26. Oktober 2026, ca. 23:00 Uhr

Art der Naturkatastrophe

Tornado nach heftigen Regenfällen

Verursachter Schaden

2 Arbeitercontainer zerstört, 40-Meter-Turmkran eingestürzt

Todesopfer

4 Tote (3 syrische, 1 türkischer Staatsbürger)

Verletzte

1 Person leicht verletzt

Ergriffene Maßnahmen

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet; Baufirmenleiter und Verantwortliche (4 Personen) festgenommen

AntalyaKepezTornadoNaturkatastropheTürkei
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Schiff im Hormus-Staat gesunken: Bilder von tausenden schwimmenden iPhones und Parfüms verbreiten sichSchiff im Hormus-Staat gesunken: Bilder von tausenden schwimmenden iPhones und Parfüms verbreiten sich15 Oktober 23:01Schreckliche Katastrophe an der Grenze: Hunderte Touristen in Nepal und China vermisst (Video)Schreckliche Katastrophe an der Grenze: Hunderte Touristen in Nepal und China vermisst (Video)27 August 21:07Schreckliches Erdbeben in Kolumbien: 132 Tote, nationale Katastrophe ausgerufenSchreckliches Erdbeben in Kolumbien: 132 Tote, nationale Katastrophe ausgerufen11 August 08:04Verheerender Sturm in den USA: 700 Flüge gestrichen und Tausende Haushalte ohne Strom (Video)Verheerender Sturm in den USA: 700 Flüge gestrichen und Tausende Haushalte ohne Strom (Video)28 September 09:18„Cessna-Flugzeug stürzt in Privatgarten!“: Tragischer Unfall in Tatarstan„Cessna-Flugzeug stürzt in Privatgarten!“: Tragischer Unfall in Tatarstan13 September 00:48Schreckliche Tragödie in Nepal: 270 Tote, über 500 Ausländer vermisstSchreckliche Tragödie in Nepal: 270 Tote, über 500 Ausländer vermisst27 August 19:13
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Wurde die Arche Noah in der Türkei gefunden? Wissenschaftler entdecken Tunnel unter der Erde (Video)
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig