Naturkatastrophe in Antalya: 40-Meter-Kran und Container stürzen ein, 4 Arbeiter sterben

Ein heftiger und verheerender Tornado, der sich abends in der berühmten türkischen Urlaubsstadt Antalya ereignete, führte zu einer schweren Tragödie mit Todesopfern. Die Naturkatastrophe auf einer Baustelle im Stadtteil Kepez verursachte enorme Zerstörungen, forderte vier Menschenleben und verletzte eine weitere Person.

Die Strafverfolgungsbehörden haben ein Strafverfahren eingeleitet, und die für die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften verantwortlichen Personen wurden umgehend festgenommen.

Wie es zur Tragödie kam: 40-Meter-Kran und zerstörte Container

Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober 2026 gegen 23:00 Uhr nachts:

Plötzlicher Tornado: Der Wirbelsturm, der während starker und anhaltender Regenfälle in der Region entstand, traf direkt auf die Baustelle;

Zerstörerische Kraft: Unter dem Druck des heftigen Windes wurden zwei Container, in denen die Bauarbeiter vorübergehend untergebracht waren, vollständig zerstört;

Einsturz eines 40-Meter-Krans: Der Tornado ließ zudem einen riesigen, 40 Meter hohen Turmkran auf dem Gelände einstürzen, was die Lage weiter verschlimmerte.

Opfer und Verletzte: Fußballspiel endet in einer Tragödie

Zum Zeitpunkt der Naturkatastrophe befanden sich die Arbeiter in ihren Unterkünften:

Todesopfer: Vier Arbeiter, die sich im Container befanden, erlagen ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Es wurde festgestellt, dass drei der Opfer syrische und einer ein türkischer Staatsbürger waren;

Tod in einem sorglosen Moment: Wie bekannt wurde, schauten die Arbeiter zum Zeitpunkt der Tragödie im Container das Istanbuler Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe;

Verletzte Person: Ein weiterer Arbeiter erlitt leichte Verletzungen, wurde ins Krankenhaus eingeliefert und erhält dort die notwendige medizinische Versorgung.

Staatsanwaltschaftliche Untersuchung: 4 Verantwortliche festgenommen

Nach dem schrecklichen Vorfall begannen die Aufsichtsbehörden mit drastischen Maßnahmen:

Strafverfahren und Ermittlungen: Die Generalstaatsanwaltschaft von Antalya hat umfassende Ermittlungen wegen Verstößen gegen die Bausicherheit und Arbeitsschutzbestimmungen eingeleitet;

Festnahmen: Im Rahmen der Ermittlungen wurden insgesamt vier Personen festgenommen, darunter der Leiter der Baufirma und die für das Gelände verantwortlichen Personen;

Frage der Verantwortung: Experten prüfen derzeit, inwieweit die Baustrukturen und provisorischen Gebäude den Sicherheitsanforderungen bei extremen Wetterbedingungen entsprachen.

Details zum Tornado und zur Tragödie in Antalya