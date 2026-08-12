So etwas gab es noch nie: Junge in China steckt sich Zahlenschloss in die Nase (Video)

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So etwas gab es noch nie: Junge in China steckt sich Zahlenschloss in die Nase (Video)

Die Neugier und Verspieltheit von Kindern führen manchmal zu unerwarteten und sogar schockierenden Situationen. Kleine Kinder stecken sich häufig LEGO-Teile, kleine Kugeln, Stiftkappen oder Papierstücke in die Nase. Aber haben Sie schon einmal davon gehört, dass ein Metall-Zahlenschloss in der Nase eines Kindes stecken bleibt?

Die Feuerwehrleute der Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan erlebten in ihrer Laufbahn ebenfalls erstmals einen derart außergewöhnlichen Fall.

Die Rolle des Stierkönigs und eine verriegelte Nase

Wie der kleine Junge das schwere und robuste Metall-Zahlenschloss in seine Nase bekam, ist nicht genau bekannt. Nach Vermutungen der Anwesenden wollte das Kind möglicherweise die Figur des Stierkönigs aus bekannten Legenden darstellen und trug das Schloss wie ein Piercing oder einen Ring in der Nase.

So etwas gab es noch nie: Junge in China steckt sich Zahlenschloss in die Nase (Video)

Leider schloss sich das Schloss während des Spiels plötzlich, sodass es sich überhaupt nicht mehr herausziehen ließ.

Eine heikle Operation durch Eltern und Rettungskräfte

Der Junge versuchte mehrmals, das Schloss selbst zu lösen. Als ihm das nicht gelang, begann er zu weinen und bat seine Eltern um Hilfe. Aus Angst, seine Nase zu verletzen oder ihm starke Schmerzen zuzufügen, mussten sich die Eltern an die örtliche Feuerwehr und den Rettungsdienst wenden.

Auch für die professionellen Feuerwehrleute, die am Einsatzort eintrafen, erwies sich die Aufgabe als äußerst schwierig und verantwortungsvoll:

  1. Untersuchung und Gefahreneinschätzung: Die Rettungskräfte erkannten, dass ein ruckartiges Ziehen am Metallgegenstand oder Druck darauf die Nasenscheidewand des Jungen durchstoßen oder das Weichgewebe schwer verletzen könnte.

  2. Eine Lösung mit Fingerspitzengefühl: Schließlich entschieden sich die Rettungskräfte, spezielle hydraulische Geräte und gewöhnliche scharfe Scheren zu verwenden, um das Metallschloss Schritt für Schritt und äußerst vorsichtig aufzuschneiden.

„Das werde ich nie wieder tun!“

Erstaunlicherweise blieb der kleine „Held“ während der gesamten heiklen und gefährlichen Operation sehr ruhig und gefasst. Nachdem die Rettungskräfte das Schloss durchtrennt und ihn befreit hatten, schwor der Junge unter Tränen und voller Aufregung, nie wieder etwas in seine Nase zu stecken.

Dieser Vorfall erinnert Eltern einmal mehr daran, kleine Kinder nicht mit kleinen und gefährlichen Metallgegenständen allein zu lassen.

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HuaihuaHunanChinaLEGO
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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