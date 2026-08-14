Chinesischer Mann täuscht eigenen Tod vor, um Gefängnis zu entgehen

In der chinesischen Provinz Hunan täuschte ein Mann seinen eigenen Tod vor, um einer Bestrafung wegen Trunkenheit am Steuer zu entgehen. Der aufwendige Plan wurde jedoch während der polizeilichen Ermittlungen aufgedeckt, und der Mann wurde festgenommen.

Nach Angaben der chinesischen Polizei war der nur mit dem Nachnamen Xi identifizierte Verdächtige kürzlich wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er bereits zweimal betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren war.

Nachdem er zum dritten Mal erwischt worden war und eine Haftstrafe befürchtete, beschloss der Mann, seinen eigenen Tod vorzutäuschen, um der Strafe zu entgehen. Bei der Umsetzung des Plans ließ er sich auch von Familienmitgliedern helfen.

Nach Angaben der Polizei kaufte der Verdächtige im Voraus einen Sarg, verstreute leere Medikamentenfläschchen um sein Haus und erweckte den Eindruck, an einer Überdosis Medikamente gestorben zu sein.

Auch die Beerdigung wurde inszeniert

Dem Plan zufolge bedeckten die Mutter und die Großmutter des Mannes sein Gesicht während der Beerdigung mit einem Tuch. Sie erzählten den Nachbarn, sein Gesicht sei durch die Medikamente stark entstellt worden.

Noch am selben Tag fand kurzfristig eine Beerdigung statt. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann jedoch heimlich in eine andere Provinz geflohen.

Nachdem die Ermittler eine Reihe verdächtiger Umstände festgestellt hatten, begannen sie, die tatsächlichen Einzelheiten des Vorfalls zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass der Sarg angeblich noch vor dem Tod gekauft worden war, kein Rettungswagen gerufen und die Polizei nicht informiert worden war. Außerdem gab es keinen offiziellen Eintrag über den Tod oder die Beerdigung.

Anhand von Informationen der Nachbarn und der Auswertung von Überwachungskameraaufnahmen stellte die Polizei fest, dass der Mann noch am Leben war. Anschließend wurde er in einer anderen Gegend festgenommen.

Das Gericht verurteilte den Mann zu fünf Monaten Haft und verhängte gegen ihn eine Geldstrafe von 20.000 Yuan. Auch gegen seine Mutter und Großmutter, die im Verdacht standen, ihn versteckt und Informationen vor den Strafverfolgungsbehörden verborgen zu haben, wurden rechtliche Schritte eingeleitet. Damit wurde der Plan des Mannes, seinen eigenen Tod vorzutäuschen und so dem Gefängnis zu entgehen, durch Hinweise von Nachbarn und Überwachungskameraaufnahmen aufgedeckt.

Shunday qilib, qamoqdan qutulish uchun o‘z o‘limi haqida sahna qo‘ygan erkakning rejasi qo‘shnilar ma’lumoti va kuzatuv kameralari orqali fosh etildi.