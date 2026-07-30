Bauern in Japan erstaunen alle mit Kunstwerken in Reisfeldern

·28·Welt
Bauern in Japan erstaunen alle mit Kunstwerken in Reisfeldern

Japanische Bauern kreieren großflächige Bilder in Reisfeldern, indem sie Reissorten in verschiedenen Farben verwenden. Diese Kunstform ist als „Tambo-Art“ bekannt.

Zuerst erstellen die Bauern den Entwurf des Bildes. Dann wird die zu jeder Farbe passende Reissorte an der festgelegten Stelle gepflanzt. Wenn die Keimlinge wachsen, wird ein vollständiges Bild oder eine breite Komposition auf dem Feld sichtbar.

Diese Initiative wurde in den 1990er Jahren im Dorf Inakadate ins Leben gerufen, um den lokalen Tourismus zu fördern. Die Idee stieß auf großes Interesse und verbreitete sich später in anderen Regionen Japans.

Heutzutage entstehen solche Kunstwerke auch in Südkorea und China. Die Bilder in den Reisfeldern entfalten sich besonders dann vollständig, wenn man sie von oben betrachtet.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Seltener Panda ohne schwarze Flecken zieht die Aufmerksamkeit von Tierliebhabern weltweit auf sich!Seltener Panda ohne schwarze Flecken zieht die Aufmerksamkeit von Tierliebhabern weltweit auf sich!Heute, 02:56Hühner mit künstlichen Schwänzen überraschen alle mit ihrem GangHühner mit künstlichen Schwänzen überraschen alle mit ihrem GangHeute, 02:41Neue Geheimnisse um den Tod einer Britin im KofferNeue Geheimnisse um den Tod einer Britin im KofferHeute, 02:14Mann findet Leichen von fünf Babys in Kartons zu Hause in FrankreichMann findet Leichen von fünf Babys in Kartons zu Hause in FrankreichHeute, 01:34Identität eines Mädchens geklärt, dessen Grab nach 48 Jahren gefunden wurdeIdentität eines Mädchens geklärt, dessen Grab nach 48 Jahren gefunden wurdeHeute, 01:25Er rettete sein Leben, indem er mit einem in den Körper gerammten Trekkingstock 16 Kilometer wanderteEr rettete sein Leben, indem er mit einem in den Körper gerammten Trekkingstock 16 Kilometer wanderteGestern, 21:41
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus