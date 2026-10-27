Volleyballtrainer in Kasachstan schlägt junge Sportlerin während eines Wettkampfs (Video)

In der kasachischen Stadt Pawlodar hat ein Trainer während eines Volleyballturniers körperliche Gewalt gegen seine minderjährige Schülerin angewendet. Der Vorfall wurde gefilmt und verbreitete sich in den sozialen Medien.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am 26. Oktober bei einem Volleyballturnier für Mädchen. Hamit Mirsabekow, Trainer einer privaten Volleyballakademie aus Schymkent, schlug während des Spiels eine junge Sportlerin seines Teams. Das Video zeigt, wie der Trainer auf das Mädchen zuging und ihr auf den Kopf schlug.

Der kasachische Volleyballverband hat disziplinarische Maßnahmen ergriffen. Zunächst hieß es, dem Trainer sei die Teilnahme an Wettbewerben und der Aufenthalt auf der Ersatzbank untersagt worden. Späteren Informationen zufolge hat der Verband ihn für zwei Jahre gesperrt. Zudem wurden die Organisatoren des Turniers verwarnt und mit einer Geldstrafe belegt.

Die Polizei der Region Pawlodar teilte mit, dass eine Voruntersuchung wegen körperlicher Gewalt gegen eine minderjährige Sportlerin eingeleitet wurde. Die beteiligten Personen wurden zur Polizeidienststelle gebracht; die Handlungen des Trainers sollen nun rechtlich geprüft werden.

Der kasachische Volleyballverband betonte, dass Gewalt im Sport, insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen, nicht toleriert werde.