Frau in Kasachstan wollte ihr ungeborenes Kind verkaufen

Kasachstans Die Staatsanwaltschaft des Gebiets Pawlodar berichtete am 12. August 2026 über ein Strafverfahren gegen eine im Jahr 2002 geborene Frau, die in der Stadt Turkistan lebt.

Den Angaben zufolge beschloss die Frau aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, ihr ungeborenes Kind bereits während der Schwangerschaft zu verkaufen. Zu diesem Zweck veröffentlichte sie eine Anzeige in einer der VKontakte-Gruppen zum Thema Adoption. Schließlich fand sie einen Käufer und vereinbarte den Verkauf des Babys für 800.000 Tenge.

Am 28. März 2026 brachte die Frau im Perinatalzentrum Nr. 1 des Gebiets Pawlodar ein gesundes Mädchen zur Welt.

Die illegale Tätigkeit der Frau wurde im Rahmen von operativen Fahndungsmaßnahmen und verdeckten Ermittlungen dokumentiert, die unter der Koordination der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die als Käufer auftretende Person Geld, dessen Seriennummern zuvor notiert worden waren.

Am 31. März übergab die Frau in einer Wohnung in Pawlodar dem Käufer das neugeborene Kind zusammen mit dessen medizinischen Unterlagen. Dafür erhielt sie 100.000 Tenge.

Nach dem Urteil des spezialisierten interbezirklichen Gerichts für Jugendangelegenheiten in Pawlodar wurde die Frau gemäß Teil 1 des Artikels 135 des Strafgesetzbuches wegen Handels mit Minderjährigen schuldig gesprochen. Sie wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach Artikel 74 des Strafgesetzbuches Kasachstans wurde die Vollstreckung der Strafe jedoch um fünf Jahre aufgeschoben. Diese Regelung kann auf schwangere Frauen sowie auf Frauen mit minderjährigen Kindern oder Frauen, die solche Kinder tatsächlich erziehen, angewandt werden.