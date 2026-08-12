Frau in Kasachstan wollte ihr ungeborenes Kind verkaufen

·43·Welt
Frau in Kasachstan wollte ihr ungeborenes Kind verkaufen

Kasachstans Die Staatsanwaltschaft des Gebiets Pawlodar berichtete am 12. August 2026 über ein Strafverfahren gegen eine im Jahr 2002 geborene Frau, die in der Stadt Turkistan lebt.

Den Angaben zufolge beschloss die Frau aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, ihr ungeborenes Kind bereits während der Schwangerschaft zu verkaufen. Zu diesem Zweck veröffentlichte sie eine Anzeige in einer der VKontakte-Gruppen zum Thema Adoption. Schließlich fand sie einen Käufer und vereinbarte den Verkauf des Babys für 800.000 Tenge.

Am 28. März 2026 brachte die Frau im Perinatalzentrum Nr. 1 des Gebiets Pawlodar ein gesundes Mädchen zur Welt.

Die illegale Tätigkeit der Frau wurde im Rahmen von operativen Fahndungsmaßnahmen und verdeckten Ermittlungen dokumentiert, die unter der Koordination der Staatsanwaltschaft durchgeführt wurden. Im Rahmen des Einsatzes erhielt die als Käufer auftretende Person Geld, dessen Seriennummern zuvor notiert worden waren.

Am 31. März übergab die Frau in einer Wohnung in Pawlodar dem Käufer das neugeborene Kind zusammen mit dessen medizinischen Unterlagen. Dafür erhielt sie 100.000 Tenge.

Nach dem Urteil des spezialisierten interbezirklichen Gerichts für Jugendangelegenheiten in Pawlodar wurde die Frau gemäß Teil 1 des Artikels 135 des Strafgesetzbuches wegen Handels mit Minderjährigen schuldig gesprochen. Sie wurde zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Nach Artikel 74 des Strafgesetzbuches Kasachstans wurde die Vollstreckung der Strafe jedoch um fünf Jahre aufgeschoben. Diese Regelung kann auf schwangere Frauen sowie auf Frauen mit minderjährigen Kindern oder Frauen, die solche Kinder tatsächlich erziehen, angewandt werden.

KasachstanPawlodarTurkestanVKontakte
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Daten von 15 Millionen Bürgern in Kasachstan angeblich im Darknet veröffentlichtDaten von 15 Millionen Bürgern in Kasachstan angeblich im Darknet veröffentlichtHeute, 13:37Wie viel wurde in Kasachstan für Schönheitsdienstleistungen ausgegeben?Wie viel wurde in Kasachstan für Schönheitsdienstleistungen ausgegeben?Heute, 13:25Zwei Kinder in brennendem Haus eingeschlossenZwei Kinder in brennendem Haus eingeschlossenHeute, 12:41Smart Glasses in Gerichtsgebäuden verbotenSmart Glasses in Gerichtsgebäuden verbotenHeute, 12:26Guardiola und Mourinhos langjähriger Konflikt: Die Geheimnisse hinter der Netflix-SerieGuardiola und Mourinhos langjähriger Konflikt: Die Geheimnisse hinter der Netflix-SerieHeute, 12:15Riesiger Alligator greift Frau beim Schwimmen anRiesiger Alligator greift Frau beim Schwimmen anHeute, 12:11
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert