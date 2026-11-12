Ein einfaches Medikament versetzte eine Frau ins Koma und schädigte 95 Prozent ihres Körpers

Die im Januar 2014 begonnene Krankheit äußerte sich zunächst mit grippeähnlichen Symptomen. Ihre Körpertemperatur stieg auf 40 Grad, und ihr ganzer Körper war mit Ausschlägen und Blasen bedeckt. Infolgedessen lag sie 37 Tage im Koma. Als sie wieder zu Bewusstsein kam, waren 95 Prozent ihres Körpers schwer geschädigt.

Obwohl das Medikament ihre psychische Verfassung positiv beeinflusste, traten nach wenigen Wochen schwere Komplikationen auf. Als sie aufwachte, bemerkte sie, dass sich die Haut um ihre Augen und Lippen ablöste. Später stellte sich heraus, dass sie das Stevens-Johnson-Syndrom (SJS) entwickelt hatte – eine schwere Reaktion des Körpers auf bestimmte Medikamente.

Khaliah arbeitete während ihres Masterstudiums in Vollzeit und einem Nebenjob. Aufgrund der hohen Belastung litt sie unter psychischen Problemen und wandte sich an eine psychiatrische Klinik. Dort wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert und das Medikament Lamotrigin verschrieben.

Die 36-jährige Khaliah Shaw aus den USA erlitt nach der Einnahme eines gewöhnlichen Medikaments eine schwere Krankheit, die ihr Leben grundlegend veränderte. Ihre Haut begann sich abzulösen, und 95 Prozent ihres Körpers wurden schwer geschädigt. Jahre später stand sie nach der Einnahme eines Antibiotikums erneut kurz vor einer ähnlichen Katastrophe.

Das Tragischste ist, dass spätere Untersuchungen ergaben, dass Khaliah gar keine bipolare Störung hatte und ihr das Medikament somit niemals hätte verschrieben werden dürfen.

Gerade als die Frau dachte, dieser schwere Leidensweg läge hinter ihr, stieß sie im Juli 2025 aufgrund einer Zahninfektion erneut auf Probleme. Der Zahnarzt verschrieb ihr das Antibiotikum Amoxicillin. Khaliah warnte ihn vor ihrer früheren Erkrankung und bat um eine andere Behandlungsmethode, doch der Arzt stufte ihre frühere Reaktion lediglich als Allergie ein.

Infolgedessen nahm die Frau das Antibiotikum zwei Tage lang sechsmal ein. Doch kurz darauf schwoll ihr Gesicht an und ihre Schleimhäute begannen sich zu entzünden. Sie setzte das Medikament ab und begab sich in die Notaufnahme.

„Es fühlte sich an, als würde mein Körper von innen heraus brennen. Ich hatte das Gefühl, als würde ein glühender Lockenstab meine inneren Organe verbrennen. Ich wollte diesen Horror nicht noch einmal durchmachen“, sagte Khaliah gegenüber der Publikation Need To Know.

Sie betonte, dass ihre Sorgen auch im Krankenhaus nicht ernst genug genommen wurden und ihr weitere Medikamente angeboten wurden, die Warnhinweise bezüglich SJS enthielten. Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen unterstreicht sie, dass das Bewusstsein für diese Krankheit im medizinischen Bereich unzureichend ist.

Später wurde ihr zur Behandlung der Infektion eine niedrigere Dosis eines anderen Antibiotikums verschrieben. Zudem reichte Khaliah Klage gegen den Arzt und die medizinische Einrichtung wegen des früheren Vorfalls ein. Doch im vergangenen Jahr wurde auch die Berufung abgelehnt. Berichten zufolge lag dies an der Zugehörigkeit der Einrichtung und des Arztes zum staatlichen System sowie an Regeln zur rechtlichen Immunität.

Derzeit sammelt sie über die Plattform GoFundMe Spenden, um Gerechtigkeit zu erlangen.

„Als ich aufwachte, sah ich einen Körper, den ich nicht wiedererkannte. Ich musste neu lernen zu gehen, zu essen und zu schlucken. Mein ganzes Leben hat sich in einem Augenblick verändert. Ich habe mich von diesem Ereignis nie vollständig erholt. Auch vor Gericht wurde keine Gerechtigkeit geübt. Meine größte Angst ist, dass eines Tages wieder jemand nicht auf mich hört und die Folgen lebensgefährlich für mich sein könnten“, sagte sie.