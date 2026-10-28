In den USA für tot erklärtes Kleinkind im Leichenschauhaus lebend gefunden

In den USA wurde ein anderthalbjähriges Kind mehr als fünf Stunden, nachdem Ärzte es für tot erklärt hatten, lebend im Leichenschauhaus gefunden. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch, dass das Baby schwere Hirnschäden erlitten hatte.

Es wurde berichtet, dass das Kind mit dem Gesicht nach unten in einem Swimmingpool zu Hause gefunden wurde. Die Eltern leisteten Erste Hilfe und brachten es ins Krankenhaus. Ein Notarzt erklärte das Kind jedoch nach etwa einer Stunde für tot.

Laut der Mutter wurde der Familie angeboten, sich von ihrem Kind zu verabschieden. In diesem Moment bemerkte die Großmutter, dass das Kind atmete. Das Überleben des Babys wurde bestätigt, als die Gerichtsmediziner eintrafen, um es abzuholen. Das Kind wurde daraufhin in ein Kinderkrankenhaus eingeliefert.

Die Familie des Kindes stellt das Handeln des medizinischen Personals in Frage und plant, das Krankenhaus zu verklagen.

Bisher wurden keine detaillierten Informationen über den aktuellen Zustand des Kindes gegeben. Untersuchungen zeigten jedoch, dass sein Gehirn schwer geschädigt wurde.