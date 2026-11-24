In Brasilien wurde bei einem 11-jährigen Mädchen festgestellt, dass sie insgesamt 81 Zähne im Kiefer hat. Dieser seltene Fall, der durch eine Röntgenuntersuchung entdeckt wurde, versetzte die Zahnärzte in Erstaunen. Dies berichtete "Chosun Biz".

Das Mädchen suchte ursprünglich einen Zahnarzt auf, um die Reste ihrer Milchzähne im Oberkiefer entfernen zu lassen. Während der Untersuchung bemerkten die Ärzte, dass die Anzahl ihrer Zähne weit über dem Normalwert lag. Später wurde die genaue Anzahl der Zähne mittels Röntgenaufnahmen und dreidimensionaler Computertomographie bestimmt.

Es stellte sich heraus, dass das Mädchen 18 Milchzähne, 32 bleibende Zähne und 31 überzählige Zähne hatte. Damit erreichte die Gesamtzahl 81.

Experten bezeichnen diesen Zustand in der Medizin als multiple Hyperdontie Hyperdontie ist eine seltene Entwicklungsanomalie, die durch die Bildung von mehr als der üblichen Anzahl an Zähnen im Kiefer gekennzeichnet ist. Normalerweise haben Erwachsene 32 bleibende Zähne.

Die Forscher führten auch eine genetische Untersuchung durch, um den Zustand des Mädchens zu analysieren. Dabei wurde eine Veränderung in einem bestimmten Bereich des 9. Chromosoms festgestellt. Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass der Behandlungsprozess aufgrund der hohen Anzahl an überzähligen Zähnen komplex ist.

Experten betonten, dass ein Behandlungsplan in Zusammenarbeit mit Kieferchirurgen, Kieferorthopäden, Parodontologen und Prothetikern erforderlich ist, um die überzähligen Zähne zu entfernen und das Gebiss zu normalisieren.

Dieser seltene medizinische Fall wurde im Oktober 2011 im American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics unter dem Titel «Multiple hyperdontia: Report of an unusual case» veröffentlicht.