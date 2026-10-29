Bär umarmt Mensch wie einen Freund und sorgt für Aufsehen im Netz (Video)

Die ungewöhnliche Beziehung zwischen dem russischen Tiertrainer Pavel Vyakin und einem riesigen Bären namens Tom sorgt in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Es heißt, dass Pavel ein zwei Monate altes Bärenjunges bei sich aufnahm, das im Zirkus nicht mehr versorgt werden konnte. Seitdem hat er Tom aufgezogen und gepflegt. Mit der Zeit entwickelte sich eine einzigartige Bindung zwischen ihnen.

Heute zieht der hunderte Kilogramm schwere Tom mit seinem sanften Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich. Der Bär und sein Betreuer verbringen Zeit miteinander und spielen. Manchmal macht Tom sogar Bewegungen, als würde er Pavel mit seinen Vorderpfoten umarmen.

Ihre herzliche Beziehung versetzt viele in Erstaunen. Die Art und Weise, wie der Bär, der von klein auf in Menschenhand aufgewachsen ist, mit seinem Betreuer umgeht, lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die Verbindung zwischen Mensch und Wildtier.

Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, dass ein Bär ein großes und gefährliches Wildtier ist. Auch wenn er sanft erscheint, ist sein Verhalten schwer vorhersehbar.