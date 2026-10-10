Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle

Zwei Babys, die am 1. Januar in Ithaca im US-Bundesstaat New York zur Welt kamen, rückten aufgrund ihres Geburtsgewichts in den Mittelpunkt des Interesses. Die Säuglinge, die im Cayuga Medical Center nur wenige Stunden auseinander geboren wurden, zeichneten sich durch einen extremen Gewichtsunterschied aus.

Eines der Babys wog 5,9 Kilogramm, was bei Neugeborenen selten vorkommt. Das zweite Baby wurde mit einem Gewicht von nur 1,8 Kilogramm geboren.

Normalerweise liegt das Gewicht von Neugeborenen bei etwa 3 bis 3,5 Kilogramm. Der Unterschied zwischen diesen beiden Säuglingen betrug fast 4,1 Kilogramm.

In der Medizin kann ein Baby mit einem Geburtsgewicht von 5,9 Kilogramm als Makrosomie eingestuft werden, also als deutlich überdurchschnittlich groß. Ein Gewicht von 1,8 Kilogramm deutet auf ein niedriges Geburtsgewicht hin. Solche Unterschiede können mit Faktoren wie der Schwangerschaftsdauer, der Gesundheit der Mutter und genetischen Merkmalen zusammenhängen.

So unterschieden sich zwei am selben Tag und im selben medizinischen Zentrum geborene Babys drastisch in ihrem Geburtsgewicht. Eines kam deutlich größer als der Durchschnitt zur Welt, das andere deutlich kleiner.