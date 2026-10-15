Schiff im Hormus-Staat gesunken: Bilder von tausenden schwimmenden iPhones und Parfüms verbreiten sich

In der strategisch wichtigen Straße von Hormus hat sich ein schwerer Zwischenfall ereignet. Berichten zufolge hat die iranische Seite ein großes Frachtschiff der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) angegriffen.

Als Grund für den Vorfall wird genannt, dass das Schiff gegen die Sicherheitsvorschriften für die Seeschifffahrt verstoßen und Warnungen ignoriert habe. Infolge des Angriffs brach ein schweres Feuer auf dem Schiff aus, woraufhin es sank.

Die Besatzung wurde gerettet, das Schiff brannte aus und sank

Fotos und Videos vom Ort des Geschehens zeigen das Ausmaß des Vorfalls:

Brand und Untergang: Dichter schwarzer Rauch stieg vom Deck des mit Containern beladenen Schiffes auf, kurz darauf bekam es Schlagseite und sank;

Rettung der Besatzung: Nach dem Angriff wurde die Besatzung des Schiffes rechtzeitig evakuiert und vollständig gerettet.

Wertvolle Fracht auf dem Meer: Tausende iPhones und Parfüms

Durch das Sinken des Schiffes wurden einige der riesigen Stahlcontainer beschädigt oder geöffnet, wodurch die Fracht an die Wasseroberfläche trieb:

Teure Smartphones und Parfümerie: Tausende iPhones und Markenparfüms schwimmen verstreut auf der Wasseroberfläche;

Aktivitäten lokaler Boote: Auf den Bildern ist zu sehen, wie Dutzende kleiner Motorboote am Unfallort eingetroffen sind und Menschen beginnen, die Fracht, insbesondere Parfümkartons, aus dem Wasser zu bergen;

Auf dem offenen Meer verbliebene Container: Einige große Container treiben noch immer halb versunken an der Meeresoberfläche.

Solche heftigen Zusammenstöße in der Straße von Hormus, einer der wichtigsten Arterien für den weltweiten Öl- und Handelsverkehr, könnten die Sicherheit des regionalen Güterverkehrs ernsthaft gefährden.