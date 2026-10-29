Google stellt das KI-Modell Gemini 4 Carbon vor

·56·Technologie
Google stellt das KI-Modell Gemini 4 Carbon vor

Google hat sein neues Flaggschiff-KI-Modell namens Gemini 4 Carbon vorgestellt. Laut Unternehmensangaben wurde Carbon auf Basis des Argon-Modells entwickelt und ist darauf ausgelegt, Aufgaben in Bereichen wie Programmierung, wissenschaftliche Forschung und die Analyse verschiedener Datenformate effizient zu bewältigen.

Eines der Hauptmerkmale des neuen Modells ist die Fähigkeit, komplexe Aufgaben über einen längeren Zeitraum autonom auszuführen. Google betont, dass Gemini 4 Carbon darauf ausgelegt ist, über mehrere Tage hinweg kontinuierlich als Agent zu agieren. Dieser Ansatz ermöglicht es der KI, nicht nur einzelne Fragen zu beantworten, sondern auch mehrstufige Prozesse selbstständig durchzuführen.

Google stellt das KI-Modell Gemini 4 Carbon vor

In den vom Unternehmen veröffentlichten Testergebnissen übertraf Carbon eine Reihe von Konkurrenzmodellen. Insbesondere beim Agenten-Programmiertest Terminal Bench 4.0 (AA) erzielte Gemini 4 Carbon ein Ergebnis von 65,2 Prozent. Den vorliegenden Informationen zufolge erreichten die Modelle Claude Opus 5.5 und GPT-6 Astra einen Wert von 59 Prozent.

Derzeit befindet sich Gemini 4 Carbon in einer Testphase vor der Veröffentlichung. Bis November 2026 soll der Zugriff für ausgewählte vertrauenswürdige Unternehmen ermöglicht werden. Nach der öffentlichen Einführung wird erwartet, dass die Preise für das Modell denen von Argon entsprechen: 2 Dollar pro eine Million Input-Token und 10 Dollar pro eine Million Output-Token. Die Kosten für gecachte Input-Token werden um 95 Prozent günstiger sein.

GoogleGemini 4 CarbonKünstliche IntelligenzTerminal Bench 4.0Softwareentwicklung
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX Falcon 9 bringt erfolgreich 130 Raumfahrzeuge in den OrbitSpaceX Falcon 9 bringt erfolgreich 130 Raumfahrzeuge in den Orbit2 Oktober 02:27Satlyt sammelt 8 Millionen Dollar für KI im Weltraum einSatlyt sammelt 8 Millionen Dollar für KI im Weltraum ein1 Oktober 17:27Google startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins AllGoogle startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins All25 September 05:27Google kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurückGoogle kehrt mit neuen Googlebook-Laptops auf den Markt zurück21 September 19:30Nimmt Google die Hälfte der AKW-Leistung?: Risiko eines Strommangels in FinnlandNimmt Google die Hälfte der AKW-Leistung?: Risiko eines Strommangels in Finnland11 September 22:44Google stellt WeatherNext 3 KI-Modell als neuen Meilenstein in der Meteorologie vorGoogle stellt WeatherNext 3 KI-Modell als neuen Meilenstein in der Meteorologie vor3 September 20:27
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. Oktober