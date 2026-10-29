Google stellt das KI-Modell Gemini 4 Carbon vor

Google hat sein neues Flaggschiff-KI-Modell namens Gemini 4 Carbon vorgestellt. Laut Unternehmensangaben wurde Carbon auf Basis des Argon-Modells entwickelt und ist darauf ausgelegt, Aufgaben in Bereichen wie Programmierung, wissenschaftliche Forschung und die Analyse verschiedener Datenformate effizient zu bewältigen.

Eines der Hauptmerkmale des neuen Modells ist die Fähigkeit, komplexe Aufgaben über einen längeren Zeitraum autonom auszuführen. Google betont, dass Gemini 4 Carbon darauf ausgelegt ist, über mehrere Tage hinweg kontinuierlich als Agent zu agieren. Dieser Ansatz ermöglicht es der KI, nicht nur einzelne Fragen zu beantworten, sondern auch mehrstufige Prozesse selbstständig durchzuführen.

In den vom Unternehmen veröffentlichten Testergebnissen übertraf Carbon eine Reihe von Konkurrenzmodellen. Insbesondere beim Agenten-Programmiertest Terminal Bench 4.0 (AA) erzielte Gemini 4 Carbon ein Ergebnis von 65,2 Prozent. Den vorliegenden Informationen zufolge erreichten die Modelle Claude Opus 5.5 und GPT-6 Astra einen Wert von 59 Prozent.

Derzeit befindet sich Gemini 4 Carbon in einer Testphase vor der Veröffentlichung. Bis November 2026 soll der Zugriff für ausgewählte vertrauenswürdige Unternehmen ermöglicht werden. Nach der öffentlichen Einführung wird erwartet, dass die Preise für das Modell denen von Argon entsprechen: 2 Dollar pro eine Million Input-Token und 10 Dollar pro eine Million Output-Token. Die Kosten für gecachte Input-Token werden um 95 Prozent günstiger sein.