Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen

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Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen

In einigen Regionen Südostasiens setzen Landwirte Enten ein, um ihre Reisfelder vor Schädlingen zu schützen. Die Vögel werden für eine gewisse Zeit auf die Felder gelassen, wo sie sich frei zwischen den Pflanzen bewegen können.

Die Hauptaufgabe der Enten besteht darin, Insekten und Schnecken zu fressen, die den Reis schädigen könnten. Da sie auch Unkraut fressen, tragen sie dazu bei, die natürliche Sauberkeit des Feldes zu erhalten. Gleichzeitig schaden die Enten den Reispflanzen selbst in der Regel nicht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Methode für Landwirte ist, dass sie dazu beitragen kann, den Einsatz chemischer Pestizide zu reduzieren. Dies ermöglicht die Ausweitung ökologischer Ansätze in der Landwirtschaft.

Der Einsatz von Enten ist keine neue Idee, aber in einigen Regionen gewinnt diese traditionelle Methode wieder an Popularität. Aufgrund ihrer natürlichen Ernährungsweise werden Enten zu hilfreichen Assistenten für Landwirte bei der Kontrolle von Schädlingen auf den Feldern.

Auf diese Weise bieten einfache Vögel eine der umweltfreundlichsten Methoden im Reisanbau.

EntenReisNatürliche ErnährungLandwirteNachhaltige Landwirtschaft
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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