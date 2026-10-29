Cristiano Ronaldos Ballon d'Or 2008 als bester der Fußballgeschichte ausgezeichnet

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Cristiano Ronaldos Ballon d'Or 2008 als bester der Fußballgeschichte ausgezeichnet

Der Stürmer des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr, der legendäre Cristiano Ronaldo hat eine weitere einzigartige Anerkennung in der Fußballgeschichte erhalten. Nach einer speziellen Abstimmung und Analyse, die von der offiziellen Website der Auszeichnung organisiert wurde, wurde der portugiesische Star zum Sieger des Rankings „Ballon d'Or aller Zeiten“ gekürt.

Das Wichtigste dabei ist, dass dieses Ranking nicht auf der Anzahl der während der Karriere gewonnenen Trophäen basiert, sondern auf dem individuellen Leistungsniveau, dem Einfluss und den phänomenalen Ergebnissen, die in der jeweiligen Saison erzielt wurden.

Warum belegte Ronaldos Saison 2008 den 1. Platz?

Bei der Auswahl der besten Ballon d'Or-Gewinner der Geschichte bewerteten Experten und Wähler Ronaldos Manchester United-Zeit als absoluten Höhepunkt:

  • Manchester United“-Jahr voller Magie: Die Leistung des Portugiesen im Trikot von ManU im Jahr 2008 und der gewonnene Ballon d'Or belegten den absoluten 1. Platz im Ranking;

  • Sieg im großen Wettbewerb: In jener Saison setzte sich der junge Ronaldo bei der Abstimmung mit großem Vorsprung gegen Stars wie Lionel Messi und Fernando Torres durch und sicherte sich seine erste große Auszeichnung;

  • Einzigartigkeit der Saison: Nicht nur der Gewinn der Premier League und der Champions League, sondern auch seine Dominanz in den Zweikämpfen und seine brillanten Auftritte in den entscheidenden Spielen gelten auch Jahre später noch als beeindruckendstes Beispiel.

Die Top 3: Messis 91-Tore-Rekord und die Hegemonie bei Real Madrid

Die Top 3 des Rankings verteilen sich auf die Vertreter der größten Rivalität der Fußballgeschichte:

  • 2. Platz — Lionel Messi (2012): Auf dem zweiten Platz landete der Ballon d'Or des argentinischen Stars, den er erhielt, als er im Trikot des FC Barcelona in einem Kalenderjahr 91 Tore erzielte und einen historischen Weltrekord aufstellte;

  • 3. Platz — Cristiano Ronaldo (2017): Der dritte Platz auf dem Podium ging erneut an Ronaldo – sein Ballon d'Or von 2017, den er als absoluter Anführer nach der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League mit Real Madrid gewann, komplettierte die Top 3;

  • Objektivität der Bewertungskriterien: Die Organisatoren betonten ausdrücklich, dass sie bei der Ermittlung des Siegers die Gesamtzahl der Karrieretitel außer Acht ließen und nur die Stärke der jeweiligen Saison sowie die individuelle Leistungsexplosion berücksichtigten.

Dieses Ergebnis bewies einmal mehr, dass Cristiano Ronaldos Spielweise in beiden Ären – sowohl in der englischen Premier League als auch in der spanischen La Liga – eine der höchsten individuellen Spitzenleistungen der Fußballgeschichte bleibt.

Cristiano RonaldoBallon d'OrLionel MessiManchester UnitedFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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