Ruziqul Berdiyev spricht offen über die Gründe für die schmerzhafte Niederlage von Nasaf in Qarshi

Das Spiel im Rahmen der AFC Champions League 2 (ACL 2), das in der Stadt Qarshi stattfand, endete für die heimischen Fans mit einer unerwarteten Enttäuschung. Das Team von Nasaf, das den kuwaitischen Club Kuwait SC im eigenen Stadion empfing, verlor knapp mit 0:1.

Nach dem Spiel nahm der Cheftrainer der „Drachen“, Ruziqul Berdiyev, an der Pressekonferenz teil und analysierte die wahren Gründe für das negative Ergebnis offen und direkt. Der Experte führte die Niederlage nicht auf Pech oder Müdigkeit zurück, sondern auf das mangelnde Können der Stürmer.

Wichtige Aussagen von Ruziqul Berdiyev auf der Pressekonferenz

Der Trainer aus Qarshi äußerte sich wie folgt zu den während des Spiels kreierten Chancen und den Kontern des Gegners:

Kein Pech, sondern mangelndes Können: Der Trainer betonte, dass die Mannschaft viele Chancen herausgespielt, diese aber nicht genutzt habe: „Ich denke, das ist kein Pech oder Müdigkeit. Uns fehlte im Angriff die Kaltblütigkeit und das Können, um die Situationen zu verwerten. Deshalb haben wir meiner Meinung nach verloren. Wenn man so viele Chancen kreiert und kein Tor erzielt, liegt das an mangelndem Können und fehlender Klasse.“

Fehler bei den gegnerischen Kontern: Er erwähnte, dass der Kuwait SC gefährliche Konter gefahren habe: „Denn der Gegner hat zwei- oder dreimal bei Kontern gut agiert. Wir haben in diesen Situationen zu passiv gespielt. Es fiel ein Tor, und bei einer weiteren Situation hat Abduvohid pariert.“

Das Problem, aus 3 Metern kein Tor zu erzielen: Berdiyev betonte ausdrücklich, dass der Kader oder taktische Schemata keine Ausrede seien: „Ich glaube nicht, dass es am Kader oder unserer Taktik liegt. Solche Chancen zu kreieren und sie nicht in Tore umzumünzen, alleine vor dem Torwart aufzutauchen und aus 3 Metern nicht zu treffen – das ist ein Mangel an Kaltblütigkeit, ein Mangel an Spielgefühl und an stürmertypischen Eigenschaften. Die Klasse im Angriff hat uns im Stich gelassen.“

Kaderwahl und die Frage der jungen Spieler

Auf der Pressekonferenz wurde der Trainer auch gefragt, warum er auf erfahrene Spieler statt auf junge Talente gesetzt habe:

Fazit nach der Niederlage: „Natürlich macht man sich Gedanken. Wenn man verliert, denkt man über die Zusammenstellung des Kaders oder die Aufstellung der Spieler nach! Man versucht tiefer zu ergründen, was die Ursache war“, sagte der Experte.

Warum wurden erfahrene Spieler gewählt? Die Bedeutung der mentalen Stabilität in internationalen Wettbewerben wurde hervorgehoben: „Ich denke, wir haben darauf gesetzt, dass in einem solchen Spiel erfahrenere Spieler auf dem Platz stehen. In solchen Spielen sind genau Erfahrung und Kaltblütigkeit gefragt. Wenn wir einen jungen Spieler bringen, kann es manchmal an Erfahrung mangeln oder er verliert die Nerven.“

Die 0:1-Niederlage in Qarshi erschwert den Weg von Nasaf in der Gruppenphase des internationalen Wettbewerbs. Wie der Cheftrainer betonte, ist für positive Ergebnisse in den kommenden Spielen harte Arbeit an der Kaltblütigkeit im Angriff und dem finalen Abschluss erforderlich.