Ungewöhnliche Ernennung in der Türkei: 22-jährige Frau trainiert Fußballmannschaft

Die 22-jährige Zeynep Mestan wurde zur Cheftrainerin des türkischen Vereins Turgutluspor ernannt. Sie ist die erste Frau in der Geschichte des Vereins, die eine Männermannschaft leitet.

Zeynep hat bereits das erste Training mit ihrem neuen Team absolviert. Nun steht sie vor einer schwierigen Aufgabe: Die Ergebnisse der Mannschaft, die in den letzten zwei Spielzeiten in niedrigere Ligen abgestiegen ist, zu verbessern und sie wieder in die oberen Ränge zu führen.

Die Ernennung der jungen Trainerin sorgt in der Fußballwelt für Aufsehen. Fans sind nun gespannt, welche Ergebnisse Turgutluspor unter der Leitung von Zeynep Mestan erzielen wird.