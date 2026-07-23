Bär auf Strommast versetzt das Internet in Staunen

Ein Video eines riesigen Bären, der auf einem Strommast in New Mexico, USA, festsaß, verbreitete sich in den sozialen Medien und versetzte Tausende Internetnutzer in Erstaunen. Die Aufnahmen des ungewöhnlichen Vorfalls gingen schnell viral und lösten hitzige Diskussionen aus.

Das Video X wurde auf dem sozialen Netzwerk veröffentlicht und später vom US-Innenministerium geteilt. Der Clip zog die Aufmerksamkeit von Zehntausenden Zuschauern auf sich. Das Ministerium fügte einen humorvollen Kommentar hinzu: „Wir haben gesagt, wir unterstützen die amerikanische Energiedominanz, aber das haben wir nicht gemeint.“.

In dem verifizierten Video ist zu sehen, wie der Bär in der Gegend von Gladstone, New Mexico, oben auf einem Strommast sitzt, schwer atmet und sich mit den Vorderpfoten an einer Querstange festhält, während seine Hinterbeine in der Luft hängen.

Die Person, die das Video aufnahm, rief den Notruf 911 und sagte: „Ich möchte einen Bären auf einem Strommast melden.“, woraufhin der Disponent antwortete, dass es bereits früher Meldungen dazu gegeben habe: „Wir haben das Department of Game and Fish informiert, aber sie sagten, dass sie derzeit nichts tun können.“.

Der Operator erklärte, dass bei einem Versuch, den Bären mit einem Betäubungsmittel einzuschläfern, die Gefahr sehr groß gewesen wäre, dass er aus der Höhe in den Tod stürzt. Daher war eine sichere Lösung der Situation schwierig.

Die Augenzeugin Shannon Mullins berichtete gegenüber Storyful , dass sie die Szene entdeckte, als sie auf dem Highway 56 von New Mexico nach Oklahoma fuhr.

„Wir konnten anfangs nicht glauben, was wir sahen. Deshalb beschlossen wir umzukehren, um noch einmal nachzusehen.“, sagte sie.

Ihren Angaben zufolge dachten sie zunächst, der Bär sei tot, doch als sie näher kamen, bemerkten sie, dass das Tier noch lebte.

Leider verstarb der Bär nach einiger Zeit. Es gibt bisher keine offiziellen Informationen über die genaue Todesursache. Der Vorfall stieß jedoch auf großes Interesse in den sozialen Medien und löste breite Diskussionen über Möglichkeiten zur Rettung von Wildtieren aus.