Schweres Zugunglück in Spanien: Zwei Hochgeschwindigkeitszüge kollidiert (Video)

In Zentralspanien hat sich eines der größten und schrecklichsten Zugunglücke der letzten Jahre ereignet. Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge mit hoher Geschwindigkeit kamen mindestens 68 Menschen ums Leben, Dutzende weitere wurden schwer verletzt.

Lokale Rettungsdienste setzen die Such- und Rettungsarbeiten in den Trümmern fort, und die Behörden befürchten, dass die Zahl der Opfer weiter steigen könnte.

Ausmaß der Tragödie und offizielle Daten

Am Unfallort sind Rettungsdienste und medizinische Teams im verstärkten Einsatz:

Opfer und Verletzte: Nach offiziellen Angaben sind bisher 68 Menschen ums Leben gekommen; Dutzende Passagiere wurden mit schweren bis mittelschweren Verletzungen in nahegelegene Spezialkliniken gebracht.

Such- und Rettungsarbeiten: Da die Waggons durch den heftigen Aufprall stark deformiert wurden, setzen Rettungskräfte Spezialtechnik ein, um Überlebende und Opfer aus den Trümmern zu bergen.

Mögliche Erhöhung der Opferzahl: Aufgrund der hohen Anzahl an Schwerverletzten wird befürchtet, dass das Ausmaß der Katastrophe noch zunehmen könnte.

Dreitägige Staatstrauer und Ermittlungsverfahren

Die schreckliche Tragödie hat die gesamte spanische Öffentlichkeit in tiefe Trauer versetzt:

Staatstrauer ausgerufen: Der spanische Premierminister Pedro Sánchez sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus und ordnete eine offizielle dreitägige Staatstrauer vom 29. bis 31. Oktober 2026 an.

Flaggen auf Halbmast: Während der Trauertage werden an allen staatlichen Einrichtungen die Nationalflaggen auf Halbmast gesetzt und Unterhaltungsveranstaltungen abgesagt.

Umfassende Ermittlungen: Um die Ursachen des schrecklichen Unglücks — ob technisches Versagen, menschlicher Fehler der Leitstelle oder Ausfall der automatischen Sicherheitssysteme — zu klären, wurde eine spezielle staatliche Untersuchungskommission eingesetzt und die Ermittlungen aufgenommen.

Die spanische Regierung hat den Verletzten und den Angehörigen der Opfer umfassende materielle und psychologische Unterstützung zugesichert.