Was sagte Xabi Alonso nach der bitteren Niederlage gegen Liverpool?

Das zentrale Duell im Achtelfinale des EFL Cup bot im Anfield-Stadion einen echten Pokal-Thriller. Das von Xabi Alonso trainierte Chelsea verabschiedete sich nach einem hart umkämpften Auswärtsspiel gegen Liverpool aus dem Wettbewerb.

Nach einem 1:1-Unentschieden in der regulären Spielzeit wurde der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. In einer spannenden Serie setzten sich die Merseysider mit 6:5 durch und zogen ins Viertelfinale ein. Nach dem Spiel gab Chelsea-Trainer Xabi Alonso der Presse ein Interview und teilte seine Gedanken über das Spiel und die Leistung seiner Mannschaft.

Xabi Alonso: „Bei der Elfmeter-Lotterie hat man immer das Gefühl, dass jemand ungerechtfertigt verliert“

In einem Interview mit der BBC betonte der Chelsea-Trainer, dass seine Spieler an einem so schwierigen Ort wie Anfield würdigen Widerstand geleistet haben:

Elfmeter und das Konzept der Gerechtigkeit: „Jedes Mal, wenn ein Spiel im Elfmeterschießen entschieden wird, empfindet jemand das Ausscheiden als ungerecht. Beide Seiten haben sehr gut gekämpft. Das Elfmeterschießen bedeutet, dass jedes Ergebnis möglich ist“, sagte der Experte.

Spieldynamik und ausgeglichener Kampf: „Die Spieler haben ein ausreichend hohes Niveau gezeigt, um in Anfield konkurrenzfähig zu sein. Wir haben durch einen Elfmeter ein Gegentor kassiert, danach stand es 1:1. Insgesamt haben beide Mannschaften auf Augenhöhe gespielt“, fügte er hinzu.

Mike Penders' souveräne Aktionen: Alonso lobte auch die Leistung seines Torhüters. Obwohl das Team vorne nicht viele gefährliche Situationen kreieren konnte, hielt Penders die Londoner mit stabilen Paraden in entscheidenden Momenten im Spiel.

Fokus auf die Premier League: „Das ist Fußball und das ist Teil unseres Jobs. Jetzt liegt unser Hauptaugenmerk auf der Premier League. Wir haben wenig Zeit zur Erholung, da wir am Samstag ein frühes Spiel haben. Deshalb müssen wir uns schnell auf die nächste Partie konzentrieren.“

Nächster Gegner von Liverpool steht fest

Nach dem schwierigen Test setzt Liverpool seinen Weg im Turnier fort:

Viertelfinal-Duell: Die Merseysider stehen in der nächsten Runde Sie treffen auf den AFC Bournemouth,der Aston Villa deutlich aus dem Turnier geworfen hat.

Spielplan: Die Viertelfinalspiele des EFL Cup sind für die Woche ab dem 14. Dezember angesetzt.

Trotz des Ausscheidens im Pokal bewies die starke Leistung in Anfield erneut die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Mannschaft von Xabi Alonso vor den kommenden wichtigen Spielen in der nationalen Meisterschaft.