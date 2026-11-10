Kampf um WBC-Gürtel in Istanbul endet mit Massenschlägerei im Ring (Video)

In der prachtvollen Ülker Sports Arena in Istanbul endete der Kampf um den WBC Silver-Meisterschaftsgürtel im Schwergewicht in einem unerwarteten Massenchaos und einer Schlägerei. Die Auseinandersetzung zwischen dem lokalen Star und bis dato ungeschlagenen Umut Chamkiran sowie dem für Frankreich startenden Aserbaidschaner Murad Aliyev geriet nach der Urteilsverkündung der Punktrichter völlig außer Kontrolle.

12-Runden-Kampf und die erste Niederlage des Lokalmatadors

Der Kampf ging über die volle Distanz von 12 Runden, wobei beide Boxer einen kompromisslosen Schlagabtausch lieferten. Am Ende erklärten die Punktrichter einstimmig Murad Aliyev, der für Frankreich antrat, zum Sieger. Dieses Ergebnis markierte die erste Niederlage in der Profikarriere des bis dahin ungeschlagenen Umut Chamkiran.

Der eigentliche Konflikt begann jedoch erst nach der Urteilsverkündung. Der triumphierende Murad Aliyev richtete provokative und beleidigende Gesten in Richtung der tausenden türkischen Fans in der Halle. Diese Aktion löste bei den Zuschauern auf den Tribünen heftige Wut aus.

Ereignisverlauf Vorgang Folgen und Kennzahlen Status des Kampfes Kampf um den WBC Silver-Meisterschaftsgürtel 12-Runden-Duell im Schwergewicht Urteil der Punktrichter Murad Aliyev wurde einstimmig zum Sieger erklärt Umut Chamkiran kassierte seine erste Niederlage in seiner Karriere Auslöser des Konflikts Aliyevs provokative Gesten gegenüber den Tribünen Fans durchbrachen Absperrungen und stürmten den Ring Situation im Ring Schlägerei, Zusammenstoß zwischen Teams und Sicherheitskräften Zahlreiche Stühle wurden geworfen, die Live-Übertragung wurde unterbrochen Sicherheitsmaßnahmen Eingreifen von Polizei und privatem Sicherheitsdienst Murad Aliyev wurde unter großen Schwierigkeiten in Sicherheit gebracht

„Aliyevs unangemessenes Verhalten verwandelte die große Sportarena innerhalb weniger Sekunden in ein echtes Schlachtfeld – die Menge, die die Absperrungen durchbrach, war kaum noch aufzuhalten.“

Fliegende Stühle und Abbruch der Live-Übertragung

Dutzende wütende Fans kletterten über die Sicherheitszäune, stürmten den Ring und gingen auf Aliyev los. In einem Moment entbrannte eine massive Schlägerei zwischen den Sekundanten der Boxer, dem Trainerstab, dem Sicherheitspersonal und den Fans.

Die Situation wurde so gefährlich, dass Zuschauer begannen, Eisenstühle in den Ring und aufeinander zu werfen. Aufgrund des Chaos in der Arena wurde die internationale TV-Übertragung sofort unterbrochen. Sicherheitskräfte schafften es unter großer Mühe, die Menge zu durchbrechen und den französischen Vertreter unter besonderem Schutz aus der Arena zu bringen. Es wird erwartet, dass internationale Boxverbände (insbesondere der WBC) in Kürze eine offizielle Disziplinaruntersuchung zu diesem Vorfall und dem unsportlichen Verhalten des Boxers einleiten.

Ist das Eindringen der Zuschauer in den Ring als Reaktion auf die Provokation des Boxers gerechtfertigt, oder sollten beide Seiten hart bestraft werden? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit.