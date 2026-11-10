Das Duell Cannavaro gegen Karpin: Alle Details vor dem Spiel zwischen Usbekistan und Russland
Das Zentralstadion „Paxtakor“ in Taschkent ist Schauplatz des Aufeinandertreffens zweier ambitionierter Nationalmannschaften aus Asien und Europa. Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro empfängt das russische Team unter Valeriy Karpin. Während das erste Duell vor vier Jahren in der Hauptstadt torlos (0:0) endete, verspricht die diesjährige Begegnung aufgrund runderneuerter Kader, taktischer Anpassungen und spannender statistischer Vorzeichen deutlich mehr.
Wichtige Kaderveränderungen: Wer ist dabei, wer fehlt?
Die russische Nationalmannschaft reist mit einigen Ausfällen nach Taschkent. Der Mittelfeldspieler von AS Monaco, Aleksandr Golovin, fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus dem Spiel in der französischen Liga aus. Zudem wurden die derzeit besten Torschützen der RPL, Maksim Glushenkov (aufgrund von Differenzen) sowie Aleksandr Sobolev (aus gesundheitlichen Gründen) nicht in Karpins erweiterten Kader berufen. Dennoch sind PSG-Torhüter Matvey Safonov, Galatasaray-Akteur Aleksey Batrakov und MLS-Star Aleksey Miranchuk mit dem Team in Taschkent eingetroffen.
Bei der usbekischen Nationalmannschaft fehlt ein wichtiger Pfeiler der Defensive, Manchester City-Profi Abduqodir Husanov wegen einer Verletzung. Es gibt jedoch gute Nachrichten für die Fans: Kapitän Eldor Shomurodov, dessen Ankunft sich aus familiären Gründen verzögert hatte, ist rechtzeitig zum Team gestoßen. Von Abbosbek Fayzullayev, der bei Istanbul Başakşehir unter Vertrag steht, wird erwartet, dass er im Angriff gegen die ihm bestens bekannten russischen Spieler eine Schlüsselrolle einnimmt.
Teamstatus und Statistiken
Usbekische Nationalmannschaft
Russische Nationalmannschaft
Cheftrainer
Fabio Cannavaro (Italien)
Valeriy Karpin (Russland)
Wichtige Ausfälle
Abduqodir Husanov (Manchester City, verletzt)
Aleksandr Golovin (AS Monaco), Sobolev, Glushenkov
Top-Stars
Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev
Matvey Safonov (PSG), Aleksey Miranchuk, Batrakov
Heim-/Auswärtsserie
Zuhause seit 17 Spielen ungeschlagen
2026 nur ein Auswärtsspiel verloren (0:1 gegen Ägypten)
Gegen asiatische Teams
Letzte Heimspiele gegen Iran (3:1) und Syrien (4:1) gewonnen
Seit dem Ausschluss ungeschlagen gegen Asien (8 Siege, 5 Remis)
Status 2026
Debütant bei der WM-Endrunde
8 Spiele: 5 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage
„Die russische Nationalmannschaft ist seit genau 10 Jahren (seit dem Spiel gegen Katar im November 2016) gegen Vertreter aus Asien ungeschlagen. In Taschkent trifft sie jedoch auf das Team von Cannavaro, das seit 17 Heimspielen nicht mehr verloren hat.“
Wichtige Zahlen und eine Partie, von der Experten kein „Tor-Spektakel“ erwarten
Vor dem Spiel gibt es einige entscheidende statistische Fakten:
Usbekistan kassierte seine letzte Heimniederlage am 20. Juni 2023 gegen den Iran (0:1); seitdem wurden im Paxtakor-Stadion keine Punkte mehr abgegeben.
Russlands effektivster Torschütze im Jahr 2026 ist Lechi Sadulayev (4 Tore). Das Team von Karpin spielte zuletzt in Kasan gegen eine unerfahrene Auswahl Nigerias 3:3 unentschieden.
Die usbekische Nationalmannschaft besiegte zuletzt am 16. November 2022 einen Vertreter des europäischen Kontinents (2:0 gegen Kasachstan).
Experten sind der Meinung, dass die Verschiebung des Asien-Cups auf Dezember 2027 die strategischen Pläne der Teams zwar verändert hat, das Spiel aber für beide Seiten von großer Bedeutung bleibt. Aufgrund der vorsichtigen Spielweise und der personellen Ausfälle erwarten Experten in Taschkent kein Schützenfest, aber auch kein langweiliges 0:0 wie im Jahr 2022.
Glauben Sie, dass die „Weißen Wölfe“ ihre Serie von 17 ungeschlagenen Heimspielen fortsetzen und Russlands 10-jährige Serie beenden können? Hinterlassen Sie Ihren Tipp für das Ergebnis in den Kommentaren!
Mit Abo ohne Werbung
Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat
Kommentare0
…