Das Duell Cannavaro gegen Karpin: Alle Details vor dem Spiel zwischen Usbekistan und Russland

Das Zentralstadion „Paxtakor“ in Taschkent ist Schauplatz des Aufeinandertreffens zweier ambitionierter Nationalmannschaften aus Asien und Europa. Die usbekische Nationalmannschaft unter der Leitung von Fabio Cannavaro empfängt das russische Team unter Valeriy Karpin. Während das erste Duell vor vier Jahren in der Hauptstadt torlos (0:0) endete, verspricht die diesjährige Begegnung aufgrund runderneuerter Kader, taktischer Anpassungen und spannender statistischer Vorzeichen deutlich mehr.

Wichtige Kaderveränderungen: Wer ist dabei, wer fehlt?

Die russische Nationalmannschaft reist mit einigen Ausfällen nach Taschkent. Der Mittelfeldspieler von AS Monaco, Aleksandr Golovin, fällt aufgrund einer Muskelverletzung aus dem Spiel in der französischen Liga aus. Zudem wurden die derzeit besten Torschützen der RPL, Maksim Glushenkov (aufgrund von Differenzen) sowie Aleksandr Sobolev (aus gesundheitlichen Gründen) nicht in Karpins erweiterten Kader berufen. Dennoch sind PSG-Torhüter Matvey Safonov, Galatasaray-Akteur Aleksey Batrakov und MLS-Star Aleksey Miranchuk mit dem Team in Taschkent eingetroffen.