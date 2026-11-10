Vor dem internationalen Freundschaftsspiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Russland am 12. November in Taschkent gab es eine wichtige Nachricht für die Fans. Der Verteidiger von Manchester City, Abduqodir Husanov wurde aufgrund einer leichten Verletzung nicht in den Kader berufen, und es gab Sorgen, dass Kapitän Eldor Shomurodov die ersten Trainingseinheiten wegen familiärer Angelegenheiten verpassen würde. Doch die Situation änderte sich schnell zum Positiven: Der Kapitän der Nationalmannschaft traf in kürzester Zeit in der Hauptstadt ein und nahm direkt am Training unter Fabio Cannavaro teil.

Cannavaros wichtigste Stütze und moralischer Anker

Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes bestätigt, hat der Stürmer des türkischen Klubs Istanbul Başakşehir das volle Training mit der Mannschaft aufgenommen. Experten sind der Meinung, dass Shomurodovs Präsenz auf dem Platz und innerhalb des Teams für Cheftrainer Fabio Cannavaro nicht nur taktische Optionen erweitert, sondern vor dem prestigeträchtigen Spiel auch das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt der Mannschaft deutlich stärkt.