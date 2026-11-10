97 Spiele und 47 Tore: Eldor ist zurück — Kann Shomurodov seinen Rekord brechen?
Vor dem internationalen Freundschaftsspiel der usbekischen Nationalmannschaft gegen Russland am 12. November in Taschkent gab es eine wichtige Nachricht für die Fans. Der Verteidiger von Manchester City, Abduqodir Husanov wurde aufgrund einer leichten Verletzung nicht in den Kader berufen, und es gab Sorgen, dass Kapitän Eldor Shomurodov die ersten Trainingseinheiten wegen familiärer Angelegenheiten verpassen würde. Doch die Situation änderte sich schnell zum Positiven: Der Kapitän der Nationalmannschaft traf in kürzester Zeit in der Hauptstadt ein und nahm direkt am Training unter Fabio Cannavaro teil.
Cannavaros wichtigste Stütze und moralischer Anker
Wie der Pressedienst des usbekischen Fußballverbandes bestätigt, hat der Stürmer des türkischen Klubs Istanbul Başakşehir das volle Training mit der Mannschaft aufgenommen. Experten sind der Meinung, dass Shomurodovs Präsenz auf dem Platz und innerhalb des Teams für Cheftrainer Fabio Cannavaro nicht nur taktische Optionen erweitert, sondern vor dem prestigeträchtigen Spiel auch das Selbstvertrauen und den Zusammenhalt der Mannschaft deutlich stärkt.
Darüber hinaus stößt dieses Duell auch bei der russischen Fußballöffentlichkeit auf großes Interesse. Russische Fans richten ihr besonderes Augenmerk auf Eldor Shomurodov, der einst bei Rostov glänzte, und auf Abbosbek Fayzullayev, der für seine starken Leistungen bei ZSKA bekannt ist.
Indikator / Faktor
Status und Zahlen in der Nationalmannschaft
Führungsstürmer
Eldor Shomurodov (Istanbul Başakşehir, 31 Jahre)
Statistik im Nationalteam
47 Tore in 97 Spielen (absoluter historischer Rekordhalter)
Cheftrainer
Fabio Cannavaro (Italien)
Wichtiger Ausfall
Abduqodir Husanov (Manchester City, in der Reha)
Bevorstehende Tests
12. November — Russland (Taschkent), 17. November — Saudi-Arabien (Doha)
Bekannte Stars für Russland
Eldor Shomurodov (ehemals Rostov) und Abbosbek Fayzullayev (ehemals ZSKA)
„Shomurodov ist nicht nur eine Tormaschine, sondern das emotionale Zentrum des Teams. Seine Anwesenheit verleiht der usbekischen Offensive in jedem Spiel gegen jeden Gegner eine völlig neue Intensität und Zuversicht.“
Zeit, den absoluten Rekord zu brechen
Eldor Shomurodov festigt seinen Status als bester Torschütze in der Geschichte der usbekischen Nationalmannschaft. Er hat in 97 Länderspielen 47 Tore erzielt.
Die Freundschaftsspiele im November gegen Russland und Saudi-Arabien in Doha bieten dem erfahrenen Stürmer eine hervorragende Gelegenheit, seinen persönlichen Torrekord zu verbessern und sich der 50-Tore-Marke zu nähern.
Glauben Sie, dass Eldor Shomurodov seinen Rekord in den Spielen gegen Russland und Saudi-Arabien brechen und sein 50. Jubiläumstor erzielen wird? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!
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