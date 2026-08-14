Italienerin warf 1-Million-Euro-Los in den Müll

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Italienerin warf 1-Million-Euro-Los in den Müll

In Italien wäre eine Frau beinahe um den Gewinn von 1 Million Euro gekommen. Sie hielt das Los für wertlos und warf es versehentlich in den Müll. Nach mehreren Stunden Suche durch die Müllabfuhr wurde der wertvolle Lottoschein jedoch gefunden und der Frau zurückgegeben.

Der Vorfall ereignete sich in Bitonto. Als die Frau ihr Lotterielos im Geschäft überprüfen ließ, wurde ihr mitgeteilt, dass es «nicht zur Auszahlung geeignet» sei. Sie verstand diese Nachricht fälschlicherweise so, dass sie nichts gewonnen habe.

Tatsächlich erscheint diese Meldung, wenn Gewinne so hoch sind, dass sie nicht direkt im jeweiligen Geschäft ausgezahlt werden können.

Als sie nach Hause zurückkehrte, erzählte die Frau ihrer Familie, dass die von ihr regelmäßig ausgewählten 2, 4, 8, 10 und 51 Zahlen einen Gewinn von 1 Million Euro eingebracht hatten. Nachdem sie sich über die Auszahlungsmodalitäten der Lotterie informiert hatte, kehrte sie sofort in das Geschäft zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war das Los jedoch bereits in den Müll geworfen und von einem Müllfahrzeug abtransportiert worden.

Millionenlos im Müll gesucht

Die Frau wandte sich an den Entsorgungsdienst und bat um Hilfe. Die Mitarbeiter ermittelten das Müllfahrzeug, das den Abfall abtransportiert hatte, und hielten es an. Anschließend wurde der Müll zu einem eigens dafür vorgesehenen Gelände gebracht, wo die Suche nach dem Los begann.

Berichten zufolge musste die Frau eine schriftliche Vereinbarung unterzeichnen, in der sie sich zur Übernahme möglicher zusätzlicher Kosten der Suche verpflichtete.

Die Mitarbeiter der Müllabfuhr mehr als einen Tag lang nach dem Los im Müll. Schließlich wurde der glückbringende Lottoschein unbeschädigt gefunden.

Als die Frau die Nachricht erhielt, dass ihr der wertvolle Schein zurückgegeben worden war, konnte sie vor Freude die Tränen nicht zurückhalten. So wurde der aus einem Missverständnis heraus weggeworfene Schein wiedergefunden und der 1-Million-Euro-Gewinn gerettet.

ItalienBitonto
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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