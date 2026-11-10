Mann kehrt nach drei Jahren nach Hause zurück und erlebt in Russland eine böse Überraschung

Ein Mann aus der russischen Stadt Workuta hatte nach seiner Abreise zur Arbeit in eine andere Region vergessen, eines seiner Fenster zu schließen. Als er drei Jahre später nach Hause zurückkehrte, bot sich ihm ein unerwarteter Anblick: Die Wohnung war zu einem Taubenschlag geworden, Boden und Möbel waren mit Vogelkot und Federn bedeckt.

Der Mann mittleren Alters veröffentlichte ein Video in den sozialen Medien, das den trostlosen Zustand seiner Wohnung zeigt. Darin ist zu sehen, wie Dutzende Tauben entspannt auf den Möbeln sitzen, während sich auf dem Boden eine dicke Schicht aus Kot und Federn angesammelt hat.

Wie die Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ berichtet, war der Mann vor drei Jahren zur Arbeit nach Sibirien aufgebrochen, hatte jedoch vergessen, dass er eines der Fenster offen gelassen hatte. Dies ermöglichte es den örtlichen Tauben, sich in der Wohnung häuslich einzurichten. Infolgedessen verwandelte sich die Wohnung in ein wahres Taubenparadies.

Im Video sind auch die erstaunten und verärgerten Worte des Wohnungseigentümers zu hören:

„Ich habe Workuta vor drei Jahren verlassen. Als ich zurückkam, war dieser Ort wie ein Dubai für Tauben! Nester, Federn, so viel Kot, dass man daraus einen neuen Boden machen könnte. Sie schauen mich an, als wäre ich jemand, der keine Miete gezahlt hat. Ich bin nicht mehr der Besitzer dieses Hauses, sondern ein Eindringling im Taubenreich“, sagt er.

Das Video über den katastrophalen Zustand der Wohnung verbreitete sich in den russischen sozialen Netzwerken rasend schnell und sorgte für zahlreiche humorvolle Kommentare. Für den Besitzer ist die Situation jedoch alles andere als lustig. Experten schätzen, dass für eine vollständige Renovierung und den Austausch aller Möbel 1,5 bis 2 Millionen Rubel erforderlich sind. Dieser Betrag entspricht fast dem aktuellen Marktwert der Wohnung.

Darüber hinaus sind sanitäre Maßnahmen erforderlich, um die Wohnung wieder bewohnbar zu machen. Tauben können verschiedene Krankheiten wie Vogelgrippe und Ornithose übertragen. Daher müssen Boden und Wände mit speziellen chemischen Mitteln behandelt werden, um schädliche Mikroorganismen vollständig zu beseitigen.

Ein Nutzer der sozialen Medien schrieb: „Es wäre billiger, eine neue zu kaufen.“ Ein anderer merkte scherzhaft an, dass die Tauben dem Besitzer zumindest ein Frühstück hinterlassen hätten, da sie in der Wohnung Eier gelegt hätten.

So fand der Mann nach seiner dreijährigen Reise sein Zuhause in einem völlig unkenntlichen Zustand vor. Nun stehen ihm hohe Renovierungskosten und die Aufgabe bevor, die Wohnung wieder in einen sicheren Wohnraum zu verwandeln.