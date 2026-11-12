Die „dünnste“ mechanische Armbanduhr der Welt in der Schweiz ausgezeichnet

Das Modell ThinKing Mystery, kreiert vom unabhängigen russischen Uhrmacher Konstantin Chaykin, wurde beim renommierten Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) in Genf, Schweiz, mit dem „Audacity Prize“ ausgezeichnet. Dies berichtete Kommersant.

Die am 7. November 2026 verliehene Auszeichnung würdigt außergewöhnliche Ansätze und kreativen Mut in der Uhrmacherkunst.

Das Modell ThinKing Mystery hat eine Dicke von nur 1,65 Millimetern und wiegt ohne Armband 12,1 Gramm. Damit gilt sie als die dünnste mechanische Armbanduhr der Welt.

Das Uhrwerk besteht aus 284 Einzelteilen. Die Zeit wird nicht durch herkömmliche Zeiger, sondern über transparente Saphirglasscheiben angezeigt. Eine weitere Besonderheit des Modells ist, dass das Uhrwerk direkt in das Gehäuse integriert ist.

Laut Hersteller werden weltweit nur 12 Exemplare dieser Uhr produziert. Der Preis liegt bei etwa 400.000 Schweizer Franken, exklusive Steuern.

Es ist erwähnenswert, dass Konstantin Chaykin bereits 2018 den „Audacity Prize“ beim GPHG-Wettbewerb gewann. Damals wurde sein Modell Clown ausgezeichnet.