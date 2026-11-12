Japanerin spielt Geige mit Armprothese und bricht Guinness-Weltrekord

Die 42-jährige Japanerin Manami Ito verlor bei einem schweren Autounfall ihren rechten Arm, gab ihre Leidenschaft jedoch nicht auf. Dank jahrelangem Training und einer speziellen Prothese kehrte sie auf die Bühne zurück und wurde als weltweit erste Musikerin, die mit einer Armprothese Geige spielt, in das Guinness-Buch der Rekorde 2027 aufgenommen.

Manami erhielt diese Anerkennung nach ihrem Auftritt auf einer medizinischen Konferenz am 5. August 2012 in Kobe, Japan.

Sie interessierte sich schon als Kind für das Geigenspiel und beschäftigte sich viele Jahre mit dieser Kunst. Doch ein Autounfall im Jahr 2004 veränderte ihr Leben grundlegend. Sie verlor ihren rechten Arm und musste sich für einige Zeit von ihrem geliebten Hobby zurückziehen. Dennoch beschloss sie, mit der Unterstützung ihrer Familie und einer speziell angefertigten Prothese zur Musik zurückzukehren.

Um auf die Bühne zurückzukehren und ihr früheres Können wiederzuerlangen, benötigte Manami mehrere Jahre Training. Da sie den Geigenbogen nicht wie gewohnt auf die Saiten drücken konnte, begann sie, einen schwereren Cellobogen zu verwenden. Zudem befestigt sie ein zusätzliches Gewicht am Bogen, um dessen Druck zu erhöhen.

Die Musikerin erklärt, dass es unmöglich sei, mit der Prothese allein den gewünschten Klang aus der Geige zu erzeugen. Deshalb nutzt sie die Bewegungen ihres gesamten Körpers, um den Winkel der Saiten zu verändern und die Lautstärke zu steuern.

„Ein Draht, der von meiner linken Schulter über den Rücken verläuft, wird durch die Bewegung meines rechten Schulterblatts gezogen. Die Bewegung der Prothesengelenke setzt dann den an der Spitze befestigten Bogen in Gang“, erklärte Manami ihre ungewöhnliche Spieltechnik.

Einer ihrer bemerkenswertesten Auftritte fand im August 2021 statt. Manami Ito begeisterte das Publikum, als sie bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Tokio Geige spielte.

Heute ist die japanische Musikerin mit ihrem außergewöhnlichen Spielstil und ihrer Ausdauer ein Vorbild für viele. Ihre Geschichte zeigt, dass menschliche Entschlossenheit und die Liebe zur eigenen Arbeit helfen können, selbst die schwierigsten Hindernisse zu überwinden.