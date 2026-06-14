Schweiz könnte Bevölkerung aufgrund von Wachstum auf 10 Millionen begrenzen

·14·Welt
Schweiz könnte Bevölkerung aufgrund von Wachstum auf 10 Millionen begrenzen

Am 14. Juni findet in der Schweiz eine Volksabstimmung zu zwei wichtigen Themen für die Zukunft des Landes statt. Eines davon ist die Initiative zur Begrenzung der Bevölkerungszahl, die in der Öffentlichkeit und in politischen Kreisen auf großes Interesse stößt.

Dem Vorschlag zufolge soll die Schweizer Bevölkerung nach 2050 nicht mehr als 10 Millionen Menschen betragen. Derzeit leben über 9 Millionen Menschen im Land, und bei gleichbleibender demografischer Wachstumsrate könnte dieser Wert deutlich vor der Frist erreicht werden.

Die Initiatoren argumentieren, dass das schnelle Bevölkerungswachstum zu Wohnungsmangel und zunehmendem Druck auf Verkehrs- und Sozialinfrastrukturen führt. Daher fordern sie, das Bevölkerungswachstum innerhalb bestimmter Grenzen zu halten.

Der Bundesrat, das höchste Exekutivorgan des Landes, unterstützt diese Initiative jedoch nicht. Regierungsvertreter warnen, dass solche Beschränkungen negative Folgen für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt haben könnten.

Experten weisen darauf hin, dass derzeit mehr als ein Viertel der Schweizer Bevölkerung ausländische Staatsangehörige sind. Die meisten von ihnen sind Arbeitsmigranten aus Italien, Deutschland, Portugal und Frankreich.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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