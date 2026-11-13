Schwere Explosion in Kasachstan: Auto brennt in Aqtau und Gasflasche explodiert (Video)

1 Min. Lesezeit72
Schwere Explosion in Kasachstan: Auto brennt in Aqtau und Gasflasche explodiert (Video)

Am Morgen des 12. Novembers ereignete sich ein schrecklicher Notfall auf dem Gelände eines Wohnkomplexes im 27. Mikrobezirk der kasachischen Stadt Aqtau. In einem fahrenden Hyundai Elantra brach ein schweres Feuer aus, woraufhin die installierte Gasflasche explodierte.

Details zu Brand und Explosion

Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums der Region Mangghystau wurde der Zeitpunkt der Meldung vom Unfallort wie folgt bestätigt:

Chronologie des Vorfalls

Zeit und Daten

Meldung über den Brand

11:46 Uhr

Fahrzeugmodell

Hyundai Elantra

Kapazität der Gasanlage

45 Liter

Zeitpunkt der Explosion

Vor Eintreffen der Feuerwehr

Zeitpunkt der Brandlöschung

11:58 Uhr

In sozialen Netzwerken verbreitete Videoaufnahmen zeigen das in Flammen stehende Auto und die heftige Explosion. Augenzeugen berichten, dass der Knall auch in den umliegenden Häusern zu hören war.

Schwere Explosion in Kasachstan: Auto brennt in Aqtau und Gasflasche explodiert (Video)

Rettungseinsatz und Opfer

Einsatzkräfte des Katastrophenschutzministeriums trafen umgehend am Unfallort ein. Dank der schnellen Maßnahmen unter Beteiligung von sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug der staatlichen Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit vollständig gelöscht werden.

Offiziellen Berichten zufolge gab es glücklicherweise keine Verletzten oder Personenschäden. Da sich zum Zeitpunkt der Explosion keine Personen in der Nähe des Fahrzeugs befanden, konnte eine Tragödie verhindert werden.

Derzeit untersuchen Experten die Brandursache. Ob ein Defekt an der Gasanlage oder andere Faktoren vorlagen, wird im Zuge der Ermittlungen geklärt.

Liebe Autofahrer! Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Gasanlage ausgestattet ist, lassen Sie diese regelmäßig überprüfen und halten Sie sich strikt an die Sicherheitsvorschriften!

Hat Ihnen der Artikel gefallen?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» Redakteur
Zamin folgen:Telegram-KanalAuf Google folgen

Mit Abo ohne Werbung

Zamin Premium — 4 900 UZS im Monat

Kommentare0

Anzeigen

Partnerschaft
  1. Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
    Technologie
    Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
  2. Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
    Technologie
    Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Ähnliche Nachrichten

Meistgelesen in Welt