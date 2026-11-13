Schwere Explosion in Kasachstan: Auto brennt in Aqtau und Gasflasche explodiert (Video)

Am Morgen des 12. Novembers ereignete sich ein schrecklicher Notfall auf dem Gelände eines Wohnkomplexes im 27. Mikrobezirk der kasachischen Stadt Aqtau. In einem fahrenden Hyundai Elantra brach ein schweres Feuer aus, woraufhin die installierte Gasflasche explodierte.

Details zu Brand und Explosion

Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums der Region Mangghystau wurde der Zeitpunkt der Meldung vom Unfallort wie folgt bestätigt:

Chronologie des Vorfalls Zeit und Daten Meldung über den Brand 11:46 Uhr Fahrzeugmodell Hyundai Elantra Kapazität der Gasanlage 45 Liter Zeitpunkt der Explosion Vor Eintreffen der Feuerwehr Zeitpunkt der Brandlöschung 11:58 Uhr

In sozialen Netzwerken verbreitete Videoaufnahmen zeigen das in Flammen stehende Auto und die heftige Explosion. Augenzeugen berichten, dass der Knall auch in den umliegenden Häusern zu hören war.