Schwere Explosion in Kasachstan: Auto brennt in Aqtau und Gasflasche explodiert (Video)
Am Morgen des 12. Novembers ereignete sich ein schrecklicher Notfall auf dem Gelände eines Wohnkomplexes im 27. Mikrobezirk der kasachischen Stadt Aqtau. In einem fahrenden Hyundai Elantra brach ein schweres Feuer aus, woraufhin die installierte Gasflasche explodierte.
Details zu Brand und Explosion
Nach Angaben des Katastrophenschutzministeriums der Region Mangghystau wurde der Zeitpunkt der Meldung vom Unfallort wie folgt bestätigt:
Chronologie des Vorfalls
Zeit und Daten
Meldung über den Brand
11:46 Uhr
Fahrzeugmodell
Hyundai Elantra
Kapazität der Gasanlage
45 Liter
Zeitpunkt der Explosion
Vor Eintreffen der Feuerwehr
Zeitpunkt der Brandlöschung
11:58 Uhr
In sozialen Netzwerken verbreitete Videoaufnahmen zeigen das in Flammen stehende Auto und die heftige Explosion. Augenzeugen berichten, dass der Knall auch in den umliegenden Häusern zu hören war.
Rettungseinsatz und Opfer
Einsatzkräfte des Katastrophenschutzministeriums trafen umgehend am Unfallort ein. Dank der schnellen Maßnahmen unter Beteiligung von sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug der staatlichen Feuerwehr konnte das Feuer in kurzer Zeit vollständig gelöscht werden.
Offiziellen Berichten zufolge gab es glücklicherweise keine Verletzten oder Personenschäden. Da sich zum Zeitpunkt der Explosion keine Personen in der Nähe des Fahrzeugs befanden, konnte eine Tragödie verhindert werden.
Derzeit untersuchen Experten die Brandursache. Ob ein Defekt an der Gasanlage oder andere Faktoren vorlagen, wird im Zuge der Ermittlungen geklärt.
Liebe Autofahrer! Wenn Ihr Fahrzeug mit einer Gasanlage ausgestattet ist, lassen Sie diese regelmäßig überprüfen und halten Sie sich strikt an die Sicherheitsvorschriften!
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